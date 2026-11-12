Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi tập huấn dinh dưỡng thể thao

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVNLĐBĐVN) tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” tại trụ sở LĐBĐVNLĐBĐVN. Chương trình có sự tham dự của khoảng 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá.

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Herbalife và LĐBĐVN bắt đầu từ năm 2021, với mục tiêu hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền thông qua cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và vận động.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam LĐBĐVN phát biểu khai mạc chương trình. Xuyên suốt buổi tập huấn, các diễn giả tập trung phân tích cách dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi phối hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe, quá trình chuẩn bị và sự phát triển lâu dài của cầu thủ.

Mở đầu phần chuyên môn, Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Herbalife, đồng thời là Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife (Thạc sĩ Y tế Công cộng), giới thiệu triết lý dinh dưỡng thể thao đặt sức khỏe vận động viên lên hàng đầu của Herbalife, “nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm”, cùng cách tiếp cận về an toàn, chất lượng và chứng nhận sản phẩm. Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng, Herbalife (Tiến sĩ Khoa học Sức khỏe, Chuyên gia Dinh dưỡng Thể thao được Hội đồng chứng nhận - CSSD, với gần 20 năm kinh nghiệm), cùng Tiến sĩ Luigi Gratton phân tích yêu cầu sinh lý của bóng đá, bao gồm các hệ năng lượng tham gia vào những pha vận động cường độ cao lặp lại, và vì sao quá trình thích nghi diễn ra trong giai đoạn hồi phục.

Ở phần ứng dụng, Tiến sĩ Krissy Ladner hướng dẫn học viên cách đánh giá và theo dõi từng cầu thủ, từ thành phần cơ thể, chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi và nước tiểu đến giấc ngủ và thể trạng, theo nguyên tắc “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”, xây dựng thực đơn theo phương pháp “đĩa ăn thành tích” (performance plate) và phân kỳ dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu, xuyên suốt mùa giải lẫn giai đoạn nghỉ giữa mùa. Chương trình cũng đề cập đến quản lý thành phần cơ thể, đánh giá tình trạng nước và quy trình bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, những lưu ý riêng cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, nguy cơ của hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs) ở cả cầu thủ nam và nữ, cùng dinh dưỡng khi chấn thương và ốm bệnh, giảm nguy cơ chuột rút. Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia (trận đấu lúc 19:00, nhiệt độ 32°C, độ ẩm cao).

Buổi tập huấn khép lại với phần hỏi đáp và thông điệp đúc kết từ lãnh đạo LĐBĐVN. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam LĐBĐVN nhấn mạnh: “Giáo dục dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác phát triển cầu thủ. Buổi tập huấn giúp đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn của Liên đoàn cập nhật những kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Herbalife, không chỉ qua việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia mà còn qua những chương trình chia sẻ kiến thức chuyên môn như thế này.”

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Herbalife tự hào tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi tập huấn “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”. Chương trình chia sẻ kiến thức này phù hợp với cam kết vững chắc của công ty trong việc đóng góp thiết thực giúp thể thao Việt Nam vươn lên một tầm cao mới với các hỗ trợ bao gồm tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc, đào tạo về dinh dưỡng và thể lực cho vận động viên và huấn luyện viên, trao thưởng cho các vận động viên đoạt huy chương và tài trợ cho các sáng kiến thể thao cộng đồng. . Chúng tôi hy vọng rằng buổi đào tạo ngày hôm nay với những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực từ các chuyên gia của Herbalife sẽ góp phần giúp các cầu thủ luôn có sự chuẩn bị tốt về thể lực và sức bền để đạt được hiệu quả tối ưu cả trong tập luyện và thi đấu”.

Herbalife là đối tác của LĐBĐVN từ năm 2021. Suốt 5 năm hợp tác, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia trong quá trình tập luyện và thi đấu, Herbalife luôn phối hợp chặt chẽ với LĐBĐVN tổ chức các khóa tập huấn về dinh dưỡng thể thao và thể chất, tiêu biểu như buổi đào tạo dinh dưỡng thể thao dành cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam năm 2024. Gần đây, vào tháng 3/2026, Herbalife tiếp tục đồng hành cùng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam và Đội tuyển Quốc gia U23 Nam trong đợt tập huấn chung chuẩn bị cho mùa giải mới. đồng thời là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Trước đó, ngày 9/11/2026, Herbalife cũng đã phối hợp cùng VOC tổ chức buổi tập huấn “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”.