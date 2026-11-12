Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đội hạng Ba Hà Nội: Tấm vé thăng hạng Nhì tuổi 16

Tiểu Phùng

TPO - Đội hạng Ba Hà Nội giành quyền lên chơi Giải hạng Nhì quốc gia 2027 với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ sinh năm 2010.

anh-chup-man-hinh-2026-11-12-luc-083018.png

Bàn thắng quyết định ở phút 90+2 trong trận thắng Bình Định 4-3 đã mang về tấm vé thăng hạng quý giá cho các cầu thủ mới 16 tuổi của đội hạng Ba Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2026-11-12-luc-083007.png

Thành quả này mang lại tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Tuy nhiên, để những gương mặt triển vọng có thể góp mặt ở đội một, các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

Giải hạng Ba quốc gia 2026 khép lại với một kết quả đáng ghi nhận đối với bóng đá trẻ Hà Nội. Đội hạng Ba Hà Nội giành quyền lên chơi Giải hạng Nhì quốc gia 2027 sau khi kết thúc bảng A ở vị trí thứ hai, cùng Tây Mỗ trở thành hai đại diện của bảng đấu giành vé thăng hạng.

Điểm khác biệt của Đội hạng Ba Hà Nội nằm ở độ tuổi cầu thủ. Phần lớn thành viên đội bóng sinh năm 2010, tức mới 16 tuổi. Đây là lứa cầu thủ phải đối diện với sự chênh lệch không nhỏ về tuổi đời, thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm so với phần lớn đối thủ.

Hai gương mặt có dấu ấn riêng là tiền vệ Trần Hải Dương và trung vệ Nguyễn Văn Tấn. Hải Dương ra sân 7 trận, ghi 2 bàn thắng. Trong khi đó, Văn Tấn góp mặt cả 10 trận, cho thấy sự hiện diện thường xuyên ở hàng phòng ngự.

anh-chup-man-hinh-2026-11-12-luc-083018.png
Bàn thắng ở phút 90+2 của trung vệ Văn Tấn đã mang về tấm vé thăng hạng đầy kịch tính cho đội hạng Ba Hà Nội (ảnh Anh Tùng)

Những con số cá nhân chưa thể phản ánh đầy đủ đóng góp của cả đội. Điều đáng ghi nhận là các cầu thủ mới 16 tuổi đã cùng nhau hoàn thành 10 vòng đấu, giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Kết quả ấy phần nào cho thấy sự thích nghi và tiến bộ của tập thể qua từng trận, dù phải đối đầu với những cầu thủ lớn tuổi hơn, có ưu thế về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận thành tích thăng hạng đúng với tương quan chuyên môn. Đội hạng Ba Hà Nội có 20 điểm sau 10 trận, với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Đội đứng nhì bảng A, bằng điểm Vạn Xuân Đan Phượng nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5). Tây Mỗ dẫn đầu với 22 điểm.

anh-chup-man-hinh-2026-11-12-luc-083035.png

Thành quả của Đội hạng Ba Hà Nội tiếp tục cho thấy Hà Nội FC có sự chuẩn bị và đầu tư cho lực lượng kế cận. Việc đưa các cầu thủ 16 tuổi tham dự Giải hạng Ba, thay vì chỉ giới hạn ở những giải đấu trẻ, giúp các cầu thủ trẻ sớm làm quen với bóng đá người lớn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích nghi.

Việc lên chơi Giải hạng Nhì năm 2027 cũng mở ra một nấc thử thách mới. Các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội hoàn thiện tư duy chiến thuật, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những cấp độ thi đấu cao hơn, trong đó có đội một CLB.

Đầu tư mạnh vào bóng đá trẻ, xây dựng nền từ gốc có thể xem là sự cam kết của bầu Hiển với bóng đá Việt Nam.

Xem thêm

#Giải hạng Nhì quốc gia #Hà Nội #Hà Nội FC #hạng Ba Hà Nội #bầu Hiển

Cùng chuyên mục

Italia vs Pháp

Nhận định Italia vs Pháp, 02h45 ngày 13/11: Kéo sập pháo đài San Siro

TPO - Nhận định bóng đá Italia vs Pháp, UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Italia có biến San Siro thành điểm tựa để lật đổ đội đầu bảng Pháp, hay Mbappe cùng dàn sao Les Bleus sẽ gieo sầu cho Azzurri?

Nhận định U23 Singapore vs U23 Việt Nam, 19h00 ngày 12/11: Khẳng định sức mạnh

Nhận định U23 Singapore vs U23 Việt Nam, 19h00 ngày 12/11: Khẳng định sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá U23 Singapore vs U23 Việt Nam, lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026, lúc 19h00 ngày 12/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lợi thế sân nhà cùng đà hưng phấn sau chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn ở cuộc đối đầu này.

Golfer Đào Văn Hoàn: 'Tính cạnh tranh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 sẽ rất cao'

Golfer Đào Văn Hoàn: 'Tính cạnh tranh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 sẽ rất cao'

TPO - Golfer chuyên nghiệp Đào Văn Hoàn đánh giá cuộc cạnh tranh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast sẽ rất quyết liệt khi các đoàn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc. Đội Công an Nhân dân quy tụ nhiều golfer giàu kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu giành huy chương, trong đó có HCV đồng đội.

Olaha Mạnh Đức được HLV Kim Sang-sik trả về CLB Công an TPHCM

Olaha Mạnh Đức được HLV Kim Sang-sik trả về CLB Công an TPHCM

TPO - Ngay sau khi khép lại trận gặp Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu Casper Cup 2026 vào ngày 11/11, 4 tuyển thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Patrik Lê Giang, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức sẽ chính thức rời đội tuyển.

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Qatar, 15h00 ngày 12/11: Bỏ lại nỗi buồn, nhưng niềm vui chưa tới

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Qatar, 15h00 ngày 12/11: Bỏ lại nỗi buồn, nhưng niềm vui chưa tới

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Qatar, 15h00 ngày 12/11, lượt trận thứ hai Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội đều cần bỏ lại nỗi thất vọng ở trận ra quân để hướng đến chiến thắng, qua đó duy trì hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Trung Quốc ở đâu, khi nào?

Xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Trung Quốc ở đâu, khi nào?

TPO - Nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn và tạo điều kiện cọ xát đỉnh cao, ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam đã quyết định trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng tham gia chuyến du đấu tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026. Ngày ra quân, đội sẽ so tài với U19 Trung Quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe