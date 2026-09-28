LĐBĐVN đồng hành cùng địa phương phát triển bóng đá trẻ và nâng cao năng lực tổ chức giải

Ngày 27/9/2026, đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn, trao đổi về định hướng phát triển bóng đá trẻ, đào tạo nguồn nhân lực, huy động nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu tại địa phương.

Ngày 27/9/2026, đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn, trao đổi về định hướng phát triển bóng đá trẻ, đào tạo nguồn nhân lực, huy động nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu tại địa phương.

Về phía LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn có ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch LĐBĐ tỉnh; ông Trần Đình Thực – Phó Chủ tịch LĐBĐ tỉnh; ông Hồ Phi Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐ tỉnh; ông Dương Minh Tuệ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Đinh Anh Thư – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Ban Chấp hành LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo LĐBĐ tỉnh cho biết phong trào bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng và bóng đá thiếu niên, nhi đồng đang phát triển mạnh, gắn với Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng đến năm 2030. Quy mô các hoạt động bóng đá trẻ tiếp tục được mở rộng. Giải thể thao hè năm 2025 có 54 đội với gần 800 vận động viên tham dự; năm 2026 tăng lên 84 đội, với 1.520 vận động viên. Đặc biệt, năm 2025, đội U11 của tỉnh lần đầu giành Huy chương Đồng tại giải vô địch thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Công tác tuyển chọn tài năng trẻ cũng đạt kết quả tích cực khi 15 cầu thủ được tuyển chọn vào các trung tâm, câu lạc bộ đào tạo bóng đá trẻ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn nhân lực chuyên môn, nhất là đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài có chứng chỉ; đồng thời nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế.

LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn đề nghị LĐBĐVN hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài ngay tại địa phương hoặc theo cụm các tỉnh miền núi phía Bắc; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà tài trợ và tăng cường các chương trình giao lưu bóng đá.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn làm việc với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả của địa phương và đánh giá cao sự chủ động trong phát triển bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng cũng như chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của LĐBĐVN chủ động phối hợp với địa phương để tổ chức lớp đào tạo Huấn luyện viên chứng chỉ D, C và lớp đào tạo Trọng tài sơ cấp tại địa phương, với sự hỗ trợ của các giảng viên, chuyên gia LĐBĐVN.

LĐBĐVN cũng khẳng định sẵn sàng làm cầu nối kết nối các doanh nghiệp, nhà tài trợ có tiềm lực với địa phương, qua đó tạo thêm nguồn lực cho hoạt động bóng đá phát triển bền vững. Một nội dung quan trọng khác là định hướng tổ chức các giải đấu tại địa phương. Hiện tỉnh có 06 sân vận động có khán đài, 172 sân bóng và 77 sân cỏ nhân tạo; đồng thời đang triển khai Khu liên hợp thể thao mới với sân vận động quy mô khoảng 20.000 chỗ ngồi. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lưu ý địa phương cần quy hoạch đồng bộ hệ thống sân tập đạt chuẩn bên cạnh sân thi đấu chính. Khi cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, LĐBĐVN sẵn sàng phối hợp đưa các giải đấu quốc gia, giải trẻ hoặc các trận giao hữu về tổ chức tại địa phương.

Với sự đồng hành của LĐBĐVN cùng sự quan tâm của chính quyền và các nguồn lực xã hội, bóng đá địa phương có thêm nền tảng để phát triển bóng đá trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng phong trào và từng bước nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu, hướng tới mục tiêu đóng góp nguồn cầu thủ cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.