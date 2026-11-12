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Nguyễn Trọng Hoàng: Nhà vô địch trẻ của sự tự tin và bản lĩnh

Trọng Đạt

TPO - Ở tuổi 15, Nguyễn Trọng Hoàng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 với 71 gậy (-1), dù trước đó chưa từng thi đấu ở sân Legend Valley Country Club. Một năm sau, golfer sinh năm 2010 đang từng bước khẳng định mình ở các giải đấu quốc tế. Phía trước Hoàng là lần thử sức ở vòng chung kết Faldo Series châu Âu tại UAE.

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Nguyễn Trọng Hoàng là đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship.

Từ những buổi tập cùng cha đến chiếc cúp tuổi 15

Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 2010) làm quen với gậy golf khi mới 2-3 tuổi. Nhưng khi ấy, cậu bé chưa mấy hào hứng với môn thể thao mà cha mình, anh Nguyễn Phát Minh, yêu thích. Mãi đến năm 2019, sau lần dự Vietnam Junior Open, Trọng Hoàng mới bắt đầu dành sự quan tâm và muốn tập luyện nghiêm túc.

Từ đó, golf dần trở thành một phần trong lịch sinh hoạt của Hoàng. Sau giờ học, cậu tập khoảng hai tiếng mỗi ngày. Cuối tuần lại ra sân, có giải thì cùng gia đình đi thi đấu. Khi đã cứng cáp hơn, Hoàng có một năm vừa học văn hóa vừa tập golf tại Thái Lan. Những ngày tháng ấy giúp cậu quen với nếp sống tự lập và kỷ luật của một vận động viên trẻ.

Thành tích của Hoàng đến qua từng mùa giải, sau những tích luỹ và nỗ lực không ngừng. Năm 2022, cậu vô địch Singha Thailand Junior World Golf Championship và Palm Resort Junior Open tại Malaysia. Một năm sau, chức vô địch Junior Asian Tour giúp Hoàng lần đầu có tên trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới. Năm 2024, cậu giành ngôi á quân Maha Junior International Invitational.

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Trọng Hoàng đăng quang Vietnam Amateur Open 2025.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của golfer sinh năm 2010. Hoàng giành chiến thắng ở Vietnam Amateur Open (VAO) để trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử giải, rồi tiếp đó đăng quang World Stars Junior Golf Championship tại Mỹ với tổng điểm -4. Ở Giải Vô địch Golf Quốc gia cùng năm, cậu cũng nằm trong nhóm bốn golfer dẫn đầu.

Tiền Phong Golf Championship 2025 cũng một dấu mốc Hoàng đã chờ đợi. Cậu từng dự giải năm 2022 và 2023 nhưng chưa thể giành chức vô địch. Trở lại vào năm 2025, Hoàng lần đầu thi đấu tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club và chỉ có một buổi thử sân trước ngày tranh tài. Dù vậy, cậu vẫn giữ được nhịp thi đấu ổn định, hoàn thành 18 hố với 71 gậy (-1) và vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lần đầu nâng cúp.

Sau chiến thắng, Hoàng từng gọi Tiền Phong Golf Championship là giải đấu “mang giá trị thể thao và cộng đồng rất đặc biệt”. “Em vui vì sau những lần cố gắng, mình đã có được chiếc cúp này. Em muốn lấy niềm vui đó làm động lực, tiếp tục tập luyện và học thêm từ mỗi giải đấu".

Viết tiếp niềm tự hào

Sau Tiền Phong Golf Championship, Trọng Hoàng giành thêm chức vô địch Trang An Junior Elite 2025, rồi lần đầu khoác áo đội tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 33. Từ một golfer trẻ quen với các giải đấu trong nước, Hoàng bắt đầu có thêm cơ hội cọ xát ở những sân chơi lớn hơn.

Năm 2026, Hoàng tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tại Faldo Series Asia Grand Final, cậu mở màn bằng vòng 66 gậy (-5), có chuỗi sáu birdie trong bảy hố. Sau ba vòng, Hoàng đạt tổng điểm -4, đồng hạng 5 toàn giải và giành chức vô địch bảng U16 nam.

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Trọng Hoàng vô địch Giải Golf Trẻ Quốc gia 2026.

Tháng 8, golfer sinh năm 2010 có thêm một danh hiệu đáng nhớ khi vô địch Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia. Hoàng giữ vị trí dẫn đầu qua cả ba vòng, khép lại giải với tổng điểm -10. Ở vòng cuối, cậu ghi một birdie và hai eagle để bảo toàn ngôi đầu.

Tiền Phong Golf Championship 2026 sẽ khởi tranh ngày 14/11, nhưng Trọng Hoàng không thể góp mặt để bảo vệ danh hiệu. Cậu sẽ tham dự vòng chung kết Faldo Series European Grand Final tại Al Ain, UAE, từ ngày 15 đến 20/11.

Với Hoàng, chiếc cúp Tiền Phong Golf Championship 2025 vẫn là một dấu mốc quan trọng, còn hành trình tiếp theo của nhà vô địch trẻ đang mở ra trên những sân đấu quốc tế mới.

Ở Trọng Hoàng, người ta dễ nhận ra phong thái đĩnh đạc và tự tin của một golfer trẻ đã sớm làm quen với những sân chơi lớn. Từ chức vô địch VAO, World Stars Junior Golf Championship tại Mỹ đến SEA Games 33 và Faldo Series Asia, mỗi giải đấu đều giúp Hoàng tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh. Thành tích ấy cho thấy tài năng của Hoàng, còn cách cậu từng bước trưởng thành qua nhiều môi trường thi đấu đem đến cảm giác về một vận động viên chững chạc hơn tuổi. Hoàng vẫn còn nhiều điều để học hỏi, nhưng bản lĩnh, sự tự tin hôm nay đã được xây dựng từ những vòng đấu, những lần thử sức và cả quá trình tập luyện bền bỉ.

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#Nguyễn Trọng Hoàng #Tiền Phong Golf Championship #golf trẻ Việt Nam #Faldo Series #golf Việt Nam #nhà vô địch golf #Giải Golf Trẻ Quốc gia

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