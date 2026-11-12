Michael Carrick rơi nước mắt khi rời MU

TPO - MU đang tiến rất gần đến việc bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào chiếc ghế HLV tại Old Trafford sau khi đôi bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Động thái quyết đoán này của ban lãnh đạo Quỷ đỏ đồng nghĩa với việc triều đại ngắn ngủi của Michael Carrick coi như đi đến hồi kết.

Dù chiến lược gia người Anh vẫn trực tiếp chỉ đạo buổi tập của đội bóng vào hôm thứ Tư và trên danh nghĩa vẫn là HLV trưởng, nhưng nhiều khả năng ông sẽ chính thức nhận trát sa thải ngay trước khi tuần này khép lại để nhường chỗ cho người kế nhiệm. Phản ứng từ Carrick đã cho thấy điều đó. Sau khi rời buổi tập hôm qua (11/11), ông đã cố nén những giọt nước mắt.

Trong lần thứ 2 rời MU, rất có thể Carrick sẽ không còn cơ hội trở lại nữa. Cảm xúc của cựu tiền vệ 45 tuổi là có thể hiểu được khi ông vẫn còn nguyên khao khát và tình cảm với nơi mình đã gắn bó hơn 1 thập kỷ với tư cách là cầu thủ lẫn HLV. Và quyết định rời đi này chắc chắn là điều Carrick không mong muốn.

Về phía Mauricio Pochettino, dù rất muốn đưa chiến lược gia người Argentina cập bến Old Trafford càng sớm càng tốt, song MU vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với cam kết hiện tại của ông cùng đội tuyển quốc gia Mỹ. Cụ thể, Pochettino nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Mỹ trong 2 trận đấu gặp Haiti thuộc khuôn khổ đợt tập trung quốc tế hiện tại.

Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Liên đoàn bóng đá Mỹ trong vòng 24 giờ tới để sớm chốt hạ tương lai của nhà cầm quân 54 tuổi. Sự tính toán này của MU cũng hoàn toàn hợp lý xét trên lịch trình thi đấu thực tế. Phần lớn các cầu thủ của họ sẽ chỉ hội quân trở lại sau đây 1 tuần để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận đấu ở Ngoại hạng Anh.

Carrick đã nỗ lực hết sức nhưng không thể điều hành phòng thay đồ MU

Theo lịch trình, MU sẽ có chuyến hành quân được dự báo là lành ít dữ nhiều đến thánh địa Anfield để chạm trán đại kình địch Liverpool vào Chủ nhật, ngày 22 trong trận cầu tâm điểm. Việc Pochettino hoàn tất nghĩa vụ quốc tế vừa giúp ông giữ trọn uy tín, vừa đảm bảo đủ quỹ thời gian cần thiết để tiếp quản đội bóng trước cuộc đụng độ nảy lửa này.

Nhưng MU tôn trọng ràng buộc với Pochettino không có nghĩa họ được cho là tôn trọng Carrick. Thông điệp mới nhất từ Peter Schmeichel đã chỉ trích cách hành xử cũ đội bóng cũ. "Tôi nghĩ cách mọi chuyện đang diễn ra rất thiếu tôn trọng Carrick. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu ấy làm điều gì sai", Peter Schmeichel nhấn mạnh.

"Nếu họ đang tìm người khác, hãy miễn nhiệm Carrick. Đừng để cậu ấy đến sân tập hôm qua. Cậu ấy đã dẫn dắt buổi tập hôm qua chỉ là để chờ người đến thay thế mình. Điều đó thiếu tôn trọng đến mức nào?".