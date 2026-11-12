Xem U23 Việt Nam vs Singapore trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Trận đại chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên FPT Play, kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua ứng dụng VTVgo.

Minh Tâm (số 18) lập cú đúp ở trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Ảnh: ﻿VFF.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra vào lúc 19h00 ngày 12/11. Đây là trận đấu mang tính bản lề trong hành trình chinh phục vị trí dẫn đầu giải giao hữu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Trước đó, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3-0 và đang tạm thời xếp trên tất cả.

Trên đất Gia Lai, HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập đội hình gồm nhiều tân binh cho U23 Việt Nam. Sự tươi mới từ các tân binh như tiền đạo Minh Tâm, tiền vệ Hoàng Minh, Quang Duyệt cùng 2 cầu thủ được chi viện từ đội tuyển là Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa giúp U23 Việt Nam chơi áp đảo U23 Thái Lan.

Màn trình diễn của "Các chiến binh sao vàng" trước U23 Thái Lan mang lại phấn khích cho khán giả. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chứng minh đẳng cấp vượt trội khi đối đầu dàn cầu thủ đa số ở độ tuổi 21 của Thái Lan. Màn tỏa sáng của Đăng Khoa, Minh Tâm là đòn bẩy để U23 Việt Nam thu hút sự chú ý đặc biệt tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.

FPT Play đã công bố bản quyền phát sóng trọn vẹn các trận đấu ở giải giao hữu. Bên cạnh đó, khán giả có thể dễ dàng theo dõi trên các nền tảng có kênh sóng VTV6 và nhiều ứng dụng trực tuyến của VTV, FPT Play.

Trận ra quân trước U23 Thái Lan được xem là màn tập dợt của U23 Việt Nam trước khi đương đầu với 2 đối thủ U23 Singapore (triệu tập đội hình mạnh nhất ở lứa U23) và U23 Qatar. Hai trận đấu sắp tới của U23 Việt Nam hứa hẹn căng thẳng, hấp dẫn trước khi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu đứng đầu toàn giải.

Đêm nay, CĐV kỳ vọng Williams Minh Hoàng được trao cơ hội đá chính. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM có 25 phút ra sân trước U23 Thái Lan và ghi một bàn trên chấm phạt đền. Bộ khung U23 Việt Nam đối đầu U23 Singapore sẽ vẫn xoay quanh dàn cầu thủ đã chơi nổi bật trước U23 Thái Lan như Quang Duyệt, Văn Thuận, Đăng Khoa.