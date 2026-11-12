Nhận định CH Czech vs Tây Ban Nha, 02h45 ngày 13/11: Khó cản 'Bò tót'

TPO - Nhận định bóng đá CH Czech vs Tây Ban Nha, bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp để xây chắc ngôi đầu bảng, trong khi chủ nhà CH Czech chật vật tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Nhận định trước trận CH Czech vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ 5 bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 với tâm thế thoải mái sau khi sớm đoạt vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Luis de la Fuente vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân của CH Czech nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi gắt gao từ đội tuyển Anh. Hiện tại, "La Roja" độc chiếm vị trí số một với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, tạo khoảng cách 3 điểm so với "Tam sư".

Sau chức vô địch World Cup 2026, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì vị thế của đội tuyển xuất sắc nhất thế giới và là ứng cử viên số một cho chức vô địch Nations League năm nay. Lối chơi kiểm soát bóng biến ảo cùng khả năng chuyển trạng thái sắc bén giúp đại diện bán đảo Iberia toàn thắng cả 4 trận đã đấu tại bảng A3, ghi tới 12 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận).

Đoàn quân của HLV De la Fuente lần lượt khuất phục Anh 3-2 ở ngày ra quân, đè bẹp CH Czech 3-1 ở trận lượt đi và đánh bại Croatia trong cả hai lượt trận với các tỷ số 4-1 và 2-1.

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của đội khách, CH Czech đang trải qua chiến dịch Nations League thất vọng. Đội bóng của HLV Santi Denia chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi chưa giành nổi điểm số nào sau 4 lượt trận. Đại diện Đông Âu khởi đầu giải đấu bằng hai thất bại liên tiếp trên sân nhà trước Croatia (1-2) và Anh (0-2), trước khi phơi áo trên sân của Tây Ban Nha (1-3) và nhận trận thua nặng nề 0-3 trước tuyển Anh tại thánh địa Wembley ở lượt đấu gần nhất.

Những kết quả bết bát này khiến CH Czech chính thức hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp và phải đối mặt trực diện với nguy cơ rớt xuống League B. Dù vậy, cánh cửa trụ hạng thông qua vị trí thứ 3 vẫn chưa hoàn toàn khép lại với thầy trò HLV Santi Denia.

Trước khi hành quân đến sân của Croatia ở lượt trận hạ màn vào ngày 15/11 để quyết đấu cho suất trụ hạng, CH Czech buộc nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên trong cuộc tiếp đón Tây Ban Nha nhằm xốc lại tinh thần toàn đội, dù nhiệm vụ cản bước nhà đương kim vô địch thế giới lúc này là thử thách khắc nghiệt.

Yamal vắng mặt vì chấn thương.

Phong độ, lịch sử đối đầu CH Czech vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và chưa từng nhận thất bại trong 90 phút thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024 (chỉ gục ngã trước Bồ Đào Nha trên loạt sút luân lưu ở chung kết Nations League 2025). Ngược lại, CH Czech để thua tới 6 trong 7 lần ra sân gần nhất, với thắng lợi duy nhất diễn ra ở trận giao hữu gặp đối thủ yếu Guatemala hồi tháng 6.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn đứng về phía đội khách. Trong 8 lần chạm trán trước đây, Tây Ban Nha giữ thành tích bất bại trước CH Czech với 6 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến CH Czech vs Tây Ban Nha

CH Czech thiếu vắng tiền vệ Michal Sadilek vì án treo giò, nhưng kịp đón nhận sự trở lại quan trọng của trung vệ Ladislav Krejci sau khi cầu thủ này hoàn thành án phạt ở trận gặp tuyển Anh. Thủ quân Tomas Soucek sẽ quán xuyến khu vực trung tuyến trong lần thứ 94 khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi hậu vệ kỳ cựu Vladimir Coufal chuẩn bị cán mốc 68 trận đấu quốc tế nơi hàng phòng ngự.

Trên hàng công, tiền đạo Adam Hlozek (ghi 5 bàn sau 50 trận) tiếp tục lĩnh xướng nhiệm vụ săn bàn, bên cạnh tài năng trẻ 18 tuổi Idris Hopi đang chờ đợi cơ hội ra mắt đội tuyển từ băng ghế dự bị.

Về phía Tây Ban Nha, ngôi sao trẻ Lamine Yamal không góp mặt ở chuyến làm khách này do chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid hồi cuối tuần. Cầu thủ 19 tuổi dự kiến sẽ hội quân cùng toàn đội sau trận đấu với CH Czech để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với tuyển Anh vào Chủ nhật.

Chân sút Mikel Oyarzabal cũng vắng mặt vì bị ốm. Trong khi đó, bộ đôi Alex Baena và Fermin Lopez nhiều khả năng vẫn được HLV De la Fuente xếp đá chính ngay từ đầu, bất chấp việc cả hai chỉ còn cách án treo giò ở trận gặp Anh đúng một thẻ vàng.