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MU chính thức sa thải Michael Carrick, rơi vào trạng thái không có người cầm quân

Đặng Lai

TPO - Chiều 12/11 (giờ Việt Nam), ban lãnh đạo MU đã chính thức ra thông báo sa thải HLV Michael Carrick, đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ đầy sóng gió của chiến lược gia người Anh tại sân Old Trafford.

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Quyết định này được đưa ra chỉ sau vài tháng ông được tin tưởng bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng, hệ quả tất yếu từ chuỗi phong độ bết bát kéo dài ở giai đoạn đầu mùa giải 2026/27. Hôm qua, Carrick đã điều hành buổi tập cuối cùng ở Carrington và đến hôm nay, đội bóng thông báo đến ông quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Đây dường như là quyết định “giải thoát” cho Carrick. Sự sa sút không phanh của Quỷ đỏ so với thành công ở mùa giải trước đã đẩy đội bóng rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ tại Ngoại hạng Anh, khiến ban lãnh đạo không còn lựa chọn nào khác.

Theo truyền thông Anh, quá trình đi đến quyết định "trảm tướng" đã được ban lãnh đạo MU chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu tuần này. Giám đốc thể thao Jason Wilcox cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada đã có buổi họp bàn kín và đi đến sự đồng thuận cao về việc cần phải thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Ngay sau đó, bộ đôi quyền lực này đã trực tiếp bay sang Monaco để gặp gỡ đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe nhằm xin phê chuẩn, và vị tỷ phú người Anh đã nhanh chóng gật đầu thông qua.

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Trợ lý Evans đã thu dọn hành lý rời Carrington

HLV Michael Carrick cùng các cộng sự đã chủ động thu dọn hành lý để chuẩn bị cho cuộc chia ly. Minh chứng rõ nét nhất là hình ảnh trợ lý Jonny Evans lái xe rời khỏi trung tâm huấn luyện Carrington với lỉnh kỉnh đồ đạc cá nhân, khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như một lời xác nhận ngầm cho sự ra đi của cả ban huấn luyện.

Như vậy, MU chính thức không có HLV trưởng cũng như ban huấn luyện. Thực ra, từ trước khi chiếc ghế HLV trưởng bị bỏ trống, công cuộc tìm kiếm người thay thế đã lập tức được kích hoạt. Mauricio Pochettino đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thuyền trưởng tại Old Trafford.

Phía MU đã chủ động liên hệ với nhà cầm quân người Argentina và bản thân ông cũng bày tỏ sự hứng thú đặc biệt với viễn cảnh trở lại làm việc tại giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên, thương vụ này chưa thể hoàn tất ngay lập tức bởi Pochettino vẫn đang vướng bận nhiệm vụ quốc gia; ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục chỉ đạo đội tuyển Mỹ trong cuộc đối đầu với Haiti diễn ra vào rạng sáng ngày 15/11 tới.

Dù ban lãnh đạo Man Utd quyết định bổ nhiệm chính thức một chiến lược gia mới hay tạm thời giao quyền cho một nhân vật nội bộ, người tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại ngay ngày ra mắt. Ở vòng đấu tiếp theo của Premier League diễn ra vào 22/11, MU sẽ có chuyến hành quân đầy bão táp đến thánh địa Anfield của đại kình địch Liverpool, đội từng dội mưa bàn thắng vào lưới Quỷ đỏ.

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