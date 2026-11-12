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Đội tuyển Việt Nam: Khi những gương mặt mới bắt đầu bước ra ánh sáng

Vĩnh Xuân

TPO - Không ồn ào bằng những tuyên bố thay máu lực lượng, cũng chưa phải cuộc cải tổ toàn diện, nhưng lực lượng chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan ở Casper Cup 2026, cùng những gì diễn ra trong chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường đã cho thấy HLV Kim Sang-sik đang từng bước mở rộng cánh cửa đội tuyển Việt Nam cho một thế hệ cầu thủ mới.

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Phía sau Đình Bắc là một thế hệ cầu thủ mới đang được mở rộng cánh cửa để viết tiếp câu chuyện của bóng đá Việt Nam (ảnh M.D)

Đây không đơn thuần là câu chuyện bổ sung nhân sự cho hai trận đấu cuối năm. Đó còn là phép thử về chiều sâu lực lượng, khả năng kế thừa và triển vọng xây dựng bộ khung mới hướng tới Asian Cup 2027.

Những gương mặt mới trong bức tranh đội tuyển

So với giai đoạn trước, đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 11 có nhiều biến động. Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Son… không góp mặt. Bên cạnh đó, các vấn đề chấn thương khiến một số tuyển thủ giàu kinh nghiệm khác phải rút lui, buộc ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh kế hoạch nhân sự.

Trong hoàn cảnh ấy, cơ hội được trao cho những gương mặt mới như Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải, cùng các cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí ở V-League. Những sự bổ sung như Nguyễn Đăng Dương, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Anh và Khuất Văn Khang cũng tạo thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

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Đội tuyển Việt Nam cần những nhân tố mới cho các mục tiêu dài hạn (ảnh M.D)

Điều đáng chú ý là những cầu thủ được trao cơ hội không chỉ đến đội tuyển để làm quen với môi trường mới. Họ được đặt vào một cuộc cạnh tranh thực sự, nơi mỗi buổi tập và mỗi phút thi đấu đều có thể ảnh hưởng đến vị trí của mình trong kế hoạch dài hạn.

Sự xuất hiện của những gương mặt mới cũng phản ánh một thực tế: đội tuyển không thể mãi phụ thuộc vào bộ khung từng làm nên những thành công trước đây. Các trụ cột vẫn có vai trò quan trọng, nhưng việc tìm kiếm những phương án kế cận là yêu cầu tất yếu nếu bóng đá Việt Nam muốn duy trì sức cạnh tranh.

Chiến thắng ở Thiên Trường và tín hiệu từ thế hệ kế cận

Trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 trên sân Thiên Trường mang đến những tín hiệu tích cực cho quá trình thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý nhất là bàn thắng của Olaha Mạnh Đức trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo này đã tận dụng cơ hội để ghi dấu ấn ngay ở trận ra mắt, cho thấy một phương án mới trên hàng công có thể đem lại giá trị thực tế.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định khả năng tạo khác biệt bằng bàn thắng ấn định tỷ số. Tiền đạo Công an Hà Nội cũng là hình ảnh tiêu biểu cho lớp cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai của đội tuyển.

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HLV Kim Sang-sik vẫn đang làm tốt nhiệm vụ thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam

Ở đội hình xuất phát, những cái tên như Lê Giang, Hồng Phúc, Lý Đức, Nhật Minh, Minh Khoa, Quốc Cường cũng cho thấy HLV Kim Sang-sik không ngần ngại trao cơ hội cho những lựa chọn khác nhau. Việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm quốc tế là cách để ban huấn luyện có thêm dữ liệu đánh giá, thay vì chỉ dựa vào phong độ ở cấp câu lạc bộ.

Dĩ nhiên, chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) chưa đủ để khẳng định đội tuyển đã có một thế hệ kế cận hoàn chỉnh. Đối thủ không được đánh giá cao bằng Việt Nam, và những thử thách thực sự về cường độ, khả năng tranh chấp cũng như tổ chức chiến thuật vẫn còn ở phía trước.

Tuy nhiên, điều quan trọng là những cầu thủ mới đã có cơ hội bước ra sân khấu lớn, được kiểm chứng trong môi trường thi đấu quốc tế và bắt đầu tạo ra sự cạnh tranh với những vị trí vốn thuộc về các gương mặt quen thuộc.

Chuyển giao và kế thừa

Một cuộc chuyển giao thế hệ hiệu quả không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc loại bỏ hàng loạt cầu thủ kỳ cựu. Ngược lại, đội tuyển cần duy trì sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa những người đã quen với áp lực quốc tế và những nhân tố đang khát khao chứng tỏ bản thân.

HLV Kim Sang-sik cần tìm ra điểm cân bằng ấy. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn là điểm tựa về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng tổ chức. Trong khi đó, lớp kế cận phải được trao đủ cơ hội để trưởng thành, thay vì chỉ xuất hiện trong những trận đấu mang tính thủ tục.

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Olaha Mạnh Đức đã ghi dấu ấn ngay trận đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đài Loan (Trung Quốc)

Trận gặp Kyrgyzstan ngày 17/11 vì thế có ý nghĩa đặc biệt. Đây sẽ là phép thử có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn khả năng thích nghi của các gương mặt mới trước một đối thủ có thể hình, thể lực và lối chơi giàu tính cạnh tranh.

Nhìn rộng hơn, mục tiêu của quá trình chuyển giao không chỉ là tìm ra vài cá nhân nổi bật. Điều đội tuyển Việt Nam cần là xây dựng một lực lượng đủ chiều sâu, để khi một trụ cột vắng mặt, đội bóng vẫn có những phương án thay thế đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Chiến thắng ở Thiên Trường là một khởi đầu tích cực. Nhưng giá trị lớn nhất của hai trận giao hữu tháng 11 không nằm ở số bàn thắng hay thứ hạng tại giải đấu. Đó là cơ hội để những gương mặt mới chứng minh họ có thể trở thành một phần của tương lai.

Một thế hệ mới không thể hình thành chỉ sau một đợt tập trung hay một trận thắng. Nhưng những bước chuyển mình luôn cần được bắt đầu từ những cơ hội như thế. Và tại Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy cánh cửa của cuộc chuyển giao ấy đang dần được mở ra.

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#Nguyễn Đình Bắc #đội tuyển Việt Nam #Olaha Mạnh Đức #HLV Kim Sang-sik #Đài Loan Trung Quốc

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