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Đội tuyển U17 Mỹ rút lui khỏi U17 World Cup vì lo ngại an ninh

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển U17 Mỹ đã chính thức rút lui khỏi Giải vô địch bóng đá U17 thế giới tổ chức tại Qatar do lo ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông.

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Thông tin quan trọng này được hé lộ thông qua một bức thư nội bộ do Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) gửi tới các cầu thủ cũng như ban tổ chức giải đấu. Trong thư, cơ quan quản lý bóng đá Mỹ khẳng định họ buộc phải đưa ra lựa chọn đầy khó khăn trước tình hình hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng sự an toàn và phúc lợi của các cầu thủ cùng toàn thể đội ngũ nhân viên “luôn là ưu tiên hàng đầu không thể thỏa hiệp”.

Quyết định rút lui của U17 Mỹ được đưa ra dựa trên khuyến nghị nghiêm ngặt từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đó 1 tháng, cơ quan này đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với Qatar lên cấp độ 3, khuyến nghị công dân Mỹ cần cân nhắc lại việc di chuyển tới quốc gia này vì "nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang".

Bản cập nhật cảnh báo chỉ rõ các cuộc tấn công đang nhắm trực tiếp vào các sân bay dân sự cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời đưa ra nhận định đáng lo ngại rằng các hành động này hoàn toàn "có khả năng leo thang nhanh chóng vượt ra ngoài khu vực".

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Các đội tuyển U17 khác vẫn đang tập trung chuẩn bị cho VCK

Đáng chú ý, bức thư của Liên đoàn Bóng đá Mỹ được gửi đi chỉ đúng 24 giờ sau khi xuất hiện một vụ tấn công gây thương vong tại một sân bay ở quốc gia láng giềng Saudi Arabia. Hiện tại, các đợt không kích vẫn đang diễn ra căng thẳng tại quốc gia này.

Theo kế hoạch ban đầu, U17 World Cup với quy mô mở rộng lên tới 48 đội tuyển sẽ chính thức khởi tranh tại Qatar từ ngày 19/11 và kéo dài đến ngày 13/12. Tại VCK, đội tuyển U17 Mỹ nằm cùng bảng Montenegro, Chile và Algeria.

Việc rút lui vào phút chót đồng nghĩa với việc các tài năng trẻ của bóng đá Mỹ sẽ lỡ hẹn với sân chơi lớn nhất hành tinh ở cấp độ lứa tuổi U17. Nhằm đảm bảo quy trình truyền thông và thủ tục hành chính diễn ra suôn sẻ, US Soccer cho biết họ sẽ trực tiếp thông báo quyết định này tới các câu lạc bộ chủ quản của từng cầu thủ. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng đưa ra yêu cầu các thành viên trong đội tuyệt đối giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào trên truyền thông hay mạng xã hội.

Thực tế cho thấy, bóng đá Mỹ không phải là trường hợp duy nhất chịu tác động trực tiếp từ làn sóng bất ổn an ninh đang lan rộng tại vùng Vịnh. Hàng loạt sự kiện thể thao lớn và cuộc sống của các ngôi sao bóng đá quốc tế tại đây cũng đang bị đảo lộn nghiêm trọng. Điển hình là Asian Cup 2027 buộc phải hoãn lại gần 1 năm.

Trong khi đó, các đội tuyển khác vẫn tập trung chuẩn bị cho U17 World Cup. Đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất khâu cuối ở UAE trước khi lên đường sang Qatar tranh tài cùng Mali, New Zealand và Bỉ.

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#U17 Mỹ #U17 World Cup #US Soccer #Qatar #an ninh Qatar #xung đột Trung Đông #đội tuyển U17

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