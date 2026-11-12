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Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đình chỉ các cầu thủ liên quan vụ dàn xếp tỷ số

Trọng Đạt

TPO - Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) vừa thông báo tạm đình chỉ thi đấu tại các giải thuộc phạm vi quản lý, đối với những vận động viên liên quan vụ án “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao”.

Ngày 11/11, VBF cho biết đã nhận được thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số vận động viên trong khuôn khổ vụ án “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, VBF yêu cầu Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam, đơn vị điều hành Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), phối hợp với cơ quan chức năng, báo cáo và xem xét áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các vận động viên liên quan tại giải đấu.

Bên cạnh đó, các vận động viên này bị tạm đình chỉ thi đấu tại những giải thuộc phạm vi quản lý của VBF. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 11/11/2026 cho đến khi có thông báo mới.

VBF khẳng định các giải đấu cần được tổ chức trên tinh thần minh bạch, công bằng, bảo đảm tính trung thực và tuân thủ pháp luật. Liên đoàn cho biết sẽ ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan theo quy định.

Liên đoàn cũng yêu cầu các câu lạc bộ, hội viên, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham gia hoạt động bóng rổ chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định của VBF và giải đấu, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, góp phần bảo vệ uy tín và sự phát triển lành mạnh của bóng rổ Việt Nam.

Trước đó, Bộ Công an công bố, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công, sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM, cầm đầu.

Ở mảng bóng rổ, cơ quan điều tra xác định trong tháng 8/2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc với Vũ Chí Công về việc dàn xếp tỷ số một số trận thuộc VBA, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công.

Nhật được xác định đã gặp Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang của Nha Trang Dolphins và Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy của Da Nang Dragons để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội ngày 15/8. Cơ quan điều tra cho biết số tiền Công sử dụng để cá độ lên tới hàng tỷ đồng.

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#VBF #dàn xếp tỷ số #bóng rổ VBA #cá độ thể thao #Võ Hoàng Minh Nhật #Nha Trang Dolphins #Da Nang Dragons

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