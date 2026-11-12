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U17 Việt Nam trước cơ hội đối đầu dàn sao triệu đô ở U17 World Cup

Hương Ly

TPO - Tiền vệ Dierckx, được định giá 5 triệu euro, là cầu thủ đẳng cấp nhất U17 Việt Nam phải đối đầu ở vòng bảng U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam chuẩn bị đối đầu U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Trong số các đối thủ cùng bảng G, đương kim Á quân châu Âu U17 Bỉ được đánh giá là thử thách khắc nghiệt nhất.

Đại diện đến từ châu Âu mang tới Qatar lực lượng hùng hậu với nhiều tài năng trẻ đã sớm khẳng định tên tuổi ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp và được định giá hàng triệu euro. Dưới đây là 5 ngôi sao sáng giá nhất bên phía U17 Bỉ mà đoàn quân áo đỏ sẽ có cơ hội chạm trán trực tiếp.

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Dierckx được kỳ vọng là Kevin de Bruyne mới của Bỉ.

Xander Dierckx

Xander Dierckx là ngôi sao sáng giá nhất và cũng là thủ lĩnh không thể thay thế trong đội hình U17 Bỉ tại giải đấu lần này. Dierckx, sinh năm 2009 và cao 1,86 m, đã sớm vượt qua cấp độ bóng đá trẻ để trở thành nhân tố quen thuộc ở đội một Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ (Belgian Pro League) từ cuối năm 2025.

Với gần 20 lần ra sân ở giải đấu cao nhất nước Bỉ và được định giá lên tới 5 triệu euro, đẳng cấp của Dierckx hoàn toàn vượt trội so với mặt bằng chung của U17 Bỉ và cả bóng đá châu Âu ở độ tuổi 17.

Trên sân, Dierckx đóng vai trò như "ông chủ" thực thụ ở khu trung tuyến. Anh sở hữu bộ kỹ năng toàn diện của tiền vệ hiện đại: nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền dài mở ra cơ hội tấn công.

Sự có mặt của anh tại Qatar từng là dấu hỏi lớn do Royal Antwerp không muốn nhả người ngoài lịch trình FIFA Days. Tuy nhiên, sau nỗ lực đàm phán của Liên đoàn bóng đá Bỉ, Dierckx đã kịp góp mặt để dẫn dắt hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" trẻ đối đầu U17 Việt Nam, U17 Mali và U17 New Zealand.

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Benktib giữ vai trò đầu tàu hàng công U17 Bỉ.

Ilyas Benktib

Ilyas Benktib là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U17 Bỉ, nhất là trong bối cảnh chân sút Jayden Onia Seke vắng mặt. Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Neerpede của RSC Anderlecht và đang thi đấu cho đội dự bị RSCA Futures tại giải hạng Nhì Bỉ, Benktib đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sau khi liên tục va chạm với các đồng nghiệp lớn tuổi hơn.

Tại VCK U17 châu Âu 2026, Benktib là người ghi bàn thắng quý như vàng giúp U17 Bỉ quật ngã U17 Pháp ở bán kết để giành vé vào chơi trận chung kết.

Benktib mang áo số 9 và cao 1,85 m, nhưng anh không phải mẫu trung phong cắm cổ điển chỉ chờ chực bóng trong vòng cấm. Thay vào đó, Benktib thi đấu rộng, có thể đá tốt ở vai trò tiền đạo lùi hoặc hộ công nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo và cái chân trái cực kỳ ngoan. Khả năng giữ, xoay sở trong không gian hẹp cùng những cú sút xa uy lực biến Benktib thành mũi khoan lợi hại mà mọi hàng thủ tại bảng G phải dè chừng.

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Achahbar (áo đỏ) chơi trực diện và tốc độ ở biên.

Kiyan Achahbar

Kiyan Achahbar là đại diện tiêu biểu cho thế hệ tài năng mới của lò đào tạo danh tiếng KRC Genk. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2009 đang khoác áo đội trẻ Jong Genk, thi đấu tại giải hạng Nhì Bỉ và từng gây ấn tượng tại đấu trường UEFA Youth League mùa giải 2025/26 với 3 pha lập công vào lưới các đối thủ mạnh của châu Âu. Dưới triều đại của HLV Sven Vermant, Achahbar luôn được tin tưởng trao suất đá chính ở hành lang cánh của U17 Bỉ với khả năng tạo đột biến rất tốt.

Điểm mạnh nhất của Achahbar nằm ở tốc độ bứt phá đoạn ngắn tốt, bên cạnh kỹ thuật rê dắt bóng lắt léo ở tốc độ cao. Dù chỉ cao 1,72 m, trọng tâm thấp lại là ưu điểm để giúp cầu thủ này giữ thăng bằng tốt và dễ dàng thực hiện những pha ngoặt bóng đổi hướng đột ngột khiến hậu vệ đối phương mất phương hướng.

Achahbar thường xuyên có những tình huống đi bóng từ biên cắt vào trung lộ để dứt điểm hoặc kiến tạo, mang lại sự bùng nổ và tính trực diện cho lối chơi tấn công biên của U17 Bỉ. Trong hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam, khoảng trống ở nách hàng thủ (giữa trung vệ và hậu vệ) luôn là tử huyệt. HLV Roland phải lưu tâm mũi khoan Achahbar để hạn chế khả năng tấn công của U17 Bỉ.

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Blondeel có thân hình cao lớn, là cỗ máy không chiến.

Preben Blondeel

Preben Blondeel là hòn đá tảng vững chắc nhất ở hệ thống phòng ngự của U17 Bỉ tại giải đấu năm nay. Tài năng trẻ thuộc biên chế KAA Gent được đôn lên đội dự bị Jong KAA Gent tại giải hạng Nhì Bỉ, nơi anh thường xuyên đối đầu với những tiền đạo giàu thể lực và kinh nghiệm ở cấp độ chuyên nghiệp. Việc cọ xát sớm giúp trung vệ sinh năm 2009 rèn giũa bản lĩnh thi đấu lì lợm cùng khả năng phán đoán tình huống nhạy bén.

Với chiều cao cực khủng lên tới 1,97 m, Blondeel gần như bất bại trong các pha tranh chấp bóng bổng cả ở khâu phòng ngự lẫn khi lên tham gia tấn công ở tình huống cố định. Không chỉ dựa vào lợi thế thể hình, trung vệ thuận chân trái này còn có tư duy chơi bóng hiện đại với khả năng chuyền bóng phát triển lối chơi từ tuyến dưới mượt mà.

U17 Bỉ có hàng tiền vệ và hàng công rất mạnh nhưng họ có tiến xa để cạnh tranh chức vô địch U17 World Cup 2026 hay không, sẽ phụ thuộc vào phong độ, khả năng chỉ huy hàng thủ của Blondeel.

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Driessen, bộ não sáng tạo của U17 Bỉ.

Jelle Driessen

Jelle Driessen là mảnh ghép hoàn hảo để kết hợp cùng Xander Dierckx tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm toàn diện cho U17 Bỉ. Lớn lên trong môi trường đào tạo bài bản của KRC Genk và đã được thử sức tại giải hạng Nhì Bỉ trong màu áo Jong Genk, Driessen ngày càng hoàn thiện kỹ năng của một "số 10" điển hình.

Driessen là nhân tố chủ chốt trong hành trình giành ngôi Á quân U17 châu Âu 2026 của Bỉ, nơi anh từng tỏa sáng với bàn thắng quan trọng vào lưới U17 Croatia ở vòng bảng.

Driessen có vóc dáng nhỏ nhắn, cao 1,76 m, nhưng bù lại là nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng xử lý bước một tinh tế và tư duy chơi bóng thông minh. Những gì diễn ra tại giải đấu U17 châu Âu 2026 cho thấy Driessen biết cách tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến của đối phương để nhận bóng, sau đó tung ra đường chọc khe đột biến hoặc tự mình xâm nhập vòng cấm dứt điểm.

Dierckx sẽ đảm nhận vai trò thu hồi và điều tiết bóng từ xa. Còn Driessen là bộ não sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân của U17 Bỉ. Bộ đôi tiền vệ Quý Vương - Nguyễn Lực của U17 Việt Nam sẽ đương đầu thử thách cực đại ở giữa sân khi chạm trán Dierckx và Driessen của U17 Bỉ.

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