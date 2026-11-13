Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tin mới vụ người đàn ông ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng nổ lớn

Hoài Văn

TPO - Khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105mm còn sót lại sau chiến tranh.

Tối 12/11, lãnh đạo UBND xã Núi Thành cho biết, địa phương vừa báo cáo kết quả xử lý ban đầu vụ nổ khiến ông D. D. (58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ) tử vong.

1794466600387-7724126163106203035-7724126163106203035-5fc488e672f5f12e0d59ed91c48906f0-401.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh CTV

Theo báo cáo, khoảng 8h50 cùng ngày, tại nhà ông D. xảy ra tiếng nổ lớn. Người dân sống gần hiện trường cho biết sau tiếng nổ, khu vực xuất hiện mùi giống mùi thuốc nổ.

Tại hiện trường, ông D. được phát hiện tử vong ở khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà, thi thể không còn nguyên vẹn. Mái tôn căn nhà bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ. Ngoài ra, một mảng tường nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính hơn 1 m.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi vấn là đầu đạn 105 mm tồn đọng sau chiến tranh.

no-6735.jpg
Mái tôn căn nhà bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ sau vụ nổ

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận, vận chuyển các vật thể nghi là vật liệu nổ về hầm tập kết tại thao trường bắn của đơn vị. UBND xã giao đơn vị lập tờ trình, đề nghị cơ quan chức năng phối hợp xử lý theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

UBND xã Núi Thành yêu cầu rà soát các hộ dân có nguy cơ cất giữ vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý thu gom, cất giữ, tháo gỡ bom, mìn và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện vật thể nghi là bom, đạn.

Xem thêm

#vụ nổ Núi Thành #đầu đạn 105mm #vật liệu nổ #Đà Nẵng #bom đạn sót lại

Cùng chuyên mục

Đừng để văn hóa dân tộc trở thành ‘người khách’ trong chính ngôi trường Việt Nam

Đừng để văn hóa dân tộc trở thành ‘người khách’ trong chính ngôi trường Việt Nam

TPO - Giáng sinh, Halloween và nhiều lễ hội có nguồn gốc nước ngoài ngày càng hiện diện trong đời sống học đường. Đó là một biểu hiện của giao lưu văn hóa. Nhưng khi một đứa trẻ lo lắng, không muốn đến lớp vì thiếu trang phục theo chủ đề, trong khi những giá trị văn hóa truyền thống chưa được chuyển tải đủ hấp dẫn, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta đang giáo dục bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ như thế nào?

'Rốn lũ' ở Đắk Lắk mênh mông biển nước

'Rốn lũ' ở Đắk Lắk mênh mông biển nước

TPO - Giữa đợt mưa lũ dồn dập tại Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh – nơi được xem là “rốn lũ” của khu vực, chìm trong biển nước. Từ trên cao, nhiều khu dân cư, đường sá và nhà cửa bị nước lũ bao phủ, tạo nên khung cảnh ngập lụt mênh mông.

Thủ tướng: Nếu nhiệm vụ không đạt tiến độ, kết quả, phải xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ

Thủ tướng: Nếu nhiệm vụ không đạt tiến độ, kết quả, phải xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ

TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có biện pháp điều chuyển, thay thế, bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.

Cà Mau di dời bãi cọc ngầm chắn lối ra biển của ngư dân

Cà Mau di dời bãi cọc ngầm chắn lối ra biển của ngư dân

TPO - Không chỉ di dời những cọc ngầm ven biển cắm sai vị trí ảnh hưởng tàu thuyền ra vào cửa biển, chính quyền ở Cà Mau còn yêu cầu các bên liên quan lắp thêm cảnh báo ở các cọc thấp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Đà Nẵng diễn tập chữa cháy, cứu người trong hầm Hải Vân

Đà Nẵng diễn tập chữa cháy, cứu người trong hầm Hải Vân

TPO - Tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và xe khách, kèm theo sự cố cháy xe tại cửa hầm Hải Vân (TP. Đà Nẵng), khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Công an Đà Nẵng huy động robot chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để giải cứu nạn nhân, khống chế đám cháy.

[VIDEO] Nước lũ cuồn cuộn đổ về, nhiều khu dân cư ở Gia Lai ngập sâu

[VIDEO] Nước lũ cuồn cuộn đổ về, nhiều khu dân cư ở Gia Lai ngập sâu

TPO - Theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 12/11, nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai nước lũ dâng cao, bao vây nhà cửa, tràn vào sân và các khu vực sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn, một số khu vực gần như bị cô lập giữa mênh mông nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe