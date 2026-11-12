Người đàn ông mất tích khi câu cá đập thủy điện, bé gái tử vong nghi rơi xuống ruộng

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk mất tích khi đi câu cá tại khu vực đập thủy điện, trong khi một bé gái 11 tuổi tử vong, nghi do rơi xuống nước.

Chiều 12/11, lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ông Hồ Văn X. (SN 1971, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa), mất tích khi đi câu cá tại khu vực bờ tràn Đập Thủy điện Sông Ba, thuộc xã Suối Trai.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Hòa, khoảng 7h30 cùng ngày, ông X. cùng một nhóm bạn đến câu cá tại khu vực bờ tràn đập thủy điện trên. Đến khoảng 8h30, nhóm bạn không còn liên lạc được với ông X. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này có khả năng bị trượt chân, rơi xuống nước.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Sơn Hòa khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Đến 16h30 cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 flycam tìm kiếm dọc tuyến hạ lưu nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa lớn, nước đục và dòng chảy xiết.

Cũng trong ngày 12/11, tại xã Phú Hòa 1, người dân phát hiện thi thể một bé gái dưới ruộng nước.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Hòa 1, khoảng 12h40 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể em Nguyễn Thị Thanh L. (SN 2015, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) tại khu vực ruộng nước thuộc thôn này.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó bé gái đi xe đạp điện và nghi không may rơi xuống nước. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng Công an xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi câu cá.

Trước đó, trưa 12/11, lực lượng Công an xã Hòa Mỹ đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn T. (46 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ), người mất tích khi đi bắt cá tại khu vực suối Mâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/11, ông T. cùng 2 người khác đi bắt cá tại khu vực suối Mâm, thuộc thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ. Sau đó, hai người trở về, riêng ông T. mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 12/11, thi thể ông T. được tìm thấy.