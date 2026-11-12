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Thái Nguyên: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo

Thanh Hiếu

TPO - Chiều 12/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ và trao bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều 12/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ và trao bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm:

Điều động ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển ngày 12/11

Điều động, chỉ định ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở NN&MT, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển, chỉ định ông Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành.

Điều động ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Điều động, bổ nhiệm bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà Ngô Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Phúc.

Ông Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Công nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công.

Luân chuyển, chỉ định ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bằng Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng trao quyết định của Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Sen, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2026.

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Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn và kiện toàn tổ chức bộ máy; qua đó phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của từng cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Trịnh Xuân Trường đề nghị các cán bộ, lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến trên lĩnh vực, địa bàn được phân công; sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo đà triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo.

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#Thái Nguyên #Điều động #Luân chuyển cán bộ #Bí thư Trịnh Xuân Trường #Công tác cán bộ #Bổ nhiêm lãnh đạo #Tỉnh ủy Thái Nguyên

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