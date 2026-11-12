Thái Nguyên: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thị Loan do đã được điều động công tác khác.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, trình bày Tờ trình của UBND tỉnh; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, với đa số phiếu các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các cán bộ được bầu tại kỳ họp (ông Nguyễn Thành Minh đứng thứ 4 từ trái sang)

Như vậy, hiện nay lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên gồm có: Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh; các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Linh; ông Dương Văn Lượng; ông Trần Văn Hậu; ông Nông Quang Nhất và ông Nguyễn Thành Minh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế, và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương.