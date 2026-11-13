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Cháy khách sạn ở Đà Lạt, một người mắc kẹt chạy ra ban công kêu cứu

Thái Lâm

TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 5 một khách sạn ở Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến một người mắc kẹt phải chạy ra ban công kêu cứu.

Tối 12/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khách sạn ELC Đà Lạt, trên đường Bà Triệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

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Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một phòng nghỉ ở tầng 5 khách sạn. Chỉ trong thời gian ngắn, khói đen bốc lên, lan ra khu vực xung quanh.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một người mắc kẹt trên tầng 5 chạy ra ban công, liên tục kêu cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ sơ tán người dân và triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Tại đây, lực lượng cứu hộ sử dụng xe thang tiếp cận ban công tầng 5, đưa người mắc kẹt xuống mặt đất an toàn. Đến khoảng 18h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để tiếp tục lan rộng. Hiện thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra chưa được thống kê.

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