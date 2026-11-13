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Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài, 216 người sống dưới chân núi nứt phải sơ tán khẩn cấp

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến các vết nứt trên núi Gò Oát sụt lún và mở rộng, đe dọa 61 hộ dân dưới chân núi. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp sơ tán 216 người đến nơi an toàn.

216 người dân ở Quảng Ngãi phải sơ tán khẩn cấp. Video: Nguyễn Ngọc

Chiều 12/11, chính quyền xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động lực lượng công an, quân sự và dân quân hỗ trợ sơ tán 61 hộ/216 nhân khẩu ở thôn Ba Lang ra khỏi khu vực sạt lở núi Gò Oát.

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61 hộ/216 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát.

Người dân được đưa đến nhà văn hóa thôn để tránh trú. Tại đây, chính quyền đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con.

Theo người dân thôn Ba Lang, những vết nứt trên sườn núi Gò Oát được phát hiện cách đây khoảng 4 năm. Đáng lo ngại, vào mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 12 hằng năm, nhiều mạch nước ngầm trên núi chảy ra bất thường, làm gia tăng nỗi lo sạt lở.

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Những vết nứt trên sườn núi Gò Oát

Khu vực xuất hiện vết nứt cách khu dân cư khoảng 1,2 km. Đặc biệt sau những đợt mưa lớn gần đây, các vết nứt mở rộng, xuất hiện sụt lún, rất nguy hiểm.

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Người dân khóa cửa để đi sơ tán.
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Người dân thôn Ba Lang thu dọn đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn.

Sống dưới chân núi Gò Oát, gia đình ông Phạm Văn Ứt luôn thấp thỏm mỗi khi trời đổ mưa. “Từ ngày phát hiện núi nứt, gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, nhất là những đêm mưa lớn. Mọi người gần như thức trắng, lắng nghe từng tiếng động bất thường từ phía núi. Những đồ dùng cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn để có thể rời nhà bất cứ lúc nào”, ông Ứt chia sẻ.

Bà Phạm Thị Mun cho biết, trong lần đi chăn bò gần núi Gò Oát mới đây, bà phát hiện các vết nứt có dấu hiệu ngày càng mở rộng.

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Lực lượng chức năng xã Ba Vinh hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo bà Mun, mùa mưa năm nay khiến người dân càng thêm lo lắng. Vì vậy, khi chính quyền thông báo phương án sơ tán, các hộ đều đồng tình rời nhà đến nơi tránh trú, đợi tình hình an toàn mới trở về.

“Người dân mong mỏi nhất hiện nay là khu tái định cư sớm hoàn thành để bà con có nơi ở an toàn, sinh sống ổn định lâu dài”, bà Mun nói.

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Người dân được bố trí tránh trú tại nhà văn hóa thôn trong thời gian mưa lớn.

Ông Phan Quang Đức - Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, từ ngày 9 đến 12/11, địa bàn xã có mưa lớn. Đất đá tại khu vực núi Gò Oát ngấm no nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình này, chính quyền xã đã sơ tán 61 hộ/216 nhân khẩu dưới chân núi đến nơi an toàn.

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Người già, trẻ nhỏ được đưa đến nhà văn hóa thôn để bảo đảm an toàn.
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Cán bộ Công an xã Ba Vinh thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với người dân.
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Chính quyền xã đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho bà con.
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Khu tái định cư mới, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027.

Theo ông Đức, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa và nguy cơ sạt lở tại núi Gò Oát. Chỉ khi điều kiện bảo đảm an toàn, chính quyền mới cho phép người dân trở về nhà.

Hoàn thành khu TĐC Gò Oát đầu năm 2027

Tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng công trình tái định cư khẩn cấp tại thôn Ba Lang (xã Ba Vinh) dành cho 61 hộ dân dưới chân núi Gò Oát.

Khu tái định cư rộng gần 5 ha, bố trí 64 lô đất ở cùng hệ thống đường giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Công trình khởi công tháng 9/202, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027, tạo nơi ở an toàn, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

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#Núi Gò Oát #Quảng Ngãi #Sạt lở đất #Sơ tán dân #Tái định cư

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