Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick có thể mất chức vì bê bối Nvidia

TPO - Các quan chức cấp cao Nhà Trắng đang thảo luận về việc liệu Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick có nên bị buộc rời khỏi vị trí vì bê bối gián điệp liên quan đến tỷ phú Jensen Huang - CEO đã từ chức của Nvidia, hay không, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. (Ảnh: Reuters)

Ngày càng có nhiều nghị sĩ chỉ trích ông Lutnick vì chính quyền từ chối đưa hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại quan trọng của Mỹ, đồng thời đặt câu hỏi liệu chính phủ có giám sát đúng mức hoạt động xuất khẩu của Nvidia sang Trung Quốc hay không.

Những chỉ trích nhằm vào ông Lutnick xuất hiện trước khi ông Jensen Huang tuyên bố từ chức CEO của Nvidia. Ngày 12/11, ông Huang cho biết sẽ rời vị trí lãnh đạo hãng sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, sau khi xuất hiện các thông tin về mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với Alice Huang, người mà giới chức Mỹ nghi ngờ có hoạt động gián điệp.

Tuy nhiên, cáo buộc cho rằng ông Lutnick chưa làm đủ để hạn chế việc chuyển chip AI sang Trung Quốc đang trở nên nghiêm trọng hơn, khi những hệ quả từ hành động của ông Jensen Huang ngày càng lan rộng.

Nhà Trắng và Bộ Thương mại chưa phản hồi đề nghị bình luận, sau khi Reuters đưa tin các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận về tương lai của ông Lutnick.

Trước đó, ngày 12/11, một quan chức Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn tin tưởng vào Bộ trưởng và khả năng thực hiện nhiệm vụ của ông”.

Hồi tháng 6, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Trump trì hoãn việc đưa công ty khởi nghiệp AI DeepSeek của Trung Quốc, nhà sản xuất chip nhớ CXMT và hơn 100 doanh nghiệp khác bị đánh giá là có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ vào danh sách đen thương mại.

Khi được CNN hỏi liệu ông Lutnick có nên bị cách chức hay không, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Kennedy trả lời: “Tôi vẫn chưa biết”.

Ông cùng một số nghị sĩ khác đã yêu cầu ông Lutnick nhanh chóng công khai trả lời các câu hỏi. Ông cho biết ông Lutnick sẽ được triệu tập để điều trần trước Quốc hội.

“Vấn đề này nghiêm trọng chẳng khác nào chứng phình động mạch”, ông Kennedy nói.

Mỹ chưa bổ sung bất kỳ cái tên nào vào danh sách nói trên kể từ tháng 10/2025. Đây là khoảng thời gian dài nhất giữa 2 lần cập nhật danh sách trong hơn 1 thập kỷ.

“Bộ trưởng Howard Lutnick và Thứ trưởng Jeffrey Kessler phải giải thích lý do tại sao họ chưa đóng các lỗ hổng trong quy định kiểm soát xuất khẩu, đồng thời phải hành động ngay hôm nay để bảo vệ công nghệ tiên tiến của chúng ta không rơi vào tay quân đội nước ngoài”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren tuyên bố.

Bà Warren - sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện từ tháng 1, cùng Thượng nghị sĩ Chris Coons - sắp giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã gửi thư cho ông Lutnick, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Trong thư, họ yêu cầu chính quyền bảo toàn toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến của Nvidia, cũng như những rủi ro an ninh quốc gia liên quan.

Các thượng nghị sĩ dẫn những thông tin về mối quan hệ cá nhân giữa ông Jensen Huang và Alice Huang - lãnh đạo của công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Kể từ tháng 6/2024, Megaspeed đã mua hơn 4,8 tỷ USD chip AI tiên tiến của Nvidia.

Các nghị sĩ cũng đặt câu hỏi về quyết định của ông Trump vào tháng 12/2025, cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip H200 AI tiên tiến để đổi lấy một phần doanh thu xuất khẩu, thông qua quyết định của Bộ Thương mại.

Họ gọi động thái này là “một loại thuế xuất khẩu vi hiến”.

Ông Jensen Huang từng ủng hộ việc mở rộng xuất khẩu chip, bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ các nghị sĩ có quan điểm cứng rắn thuộc cả 2 đảng, yêu cầu siết chặt quyền tiếp cận công nghệ này.

Thông cáo của Nvidia công bố việc Jensen Huang từ chức không đề cập đến những hành động của ông.

Ông Lutnick là một nhân vật kỳ cựu ở Phố Wall, từng giữ chức đồng trưởng nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump. Hai người là bạn trong suốt 3 thập kỷ.