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Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đọc thơ Bác Hồ, ca ngợi tinh thần kiên cường của người Việt Nam

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên". Theo bà Valentina Matviyenko, những câu thơ này mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Minh chứng sinh động về sự gắn kết

Sáng 13/11, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng được một lần nữa đến thăm Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và vinh dự lớn khi được phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Bà Matviyenko chúc mừng Việt Nam nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và cho biết, Nga cũng có Ngày Thống nhất dân tộc, vừa được kỷ niệm vào ngày 4/11.

Theo bà, đây là minh chứng sinh động về sự gắn kết trong vận mệnh lịch sử giữa Nga và Việt Nam. Nhân dân hai nước gắn kết với nhau bởi truyền thống đồng chí, sự gắn bó được thời gian thử thách.

Đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu dài là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2023 tại thành phố Saint Petersburg, đã khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", bà Valentina Matviyenko cho rằng, những câu thơ này mô tả chính xác nhất bản chất kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhắc lại, cách đây 25 năm, vào năm 2001, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam với Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược được ký kết. Đến năm 2012, quan hệ Đối tác Chiến lược được nâng lên tầm mức toàn diện. Nga và Việt Nam luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên.

Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Nga Putin, các văn kiện quan trọng về năng lượng, giáo dục và hợp tác khoa học được ký kết.

Bà Valentina Matviyenko đánh giá cao công việc do Việt Nam triển khai trong khuôn khổ ASEAN, bao gồm cả việc phát triển đối thoại Nga - ASEAN.

Cùng bước trên con đường phát triển và thịnh vượng

Theo bà Valentina Matviyenko, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt. Kết quả năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 6% và vượt mốc 6 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, con số này tiếp tục tăng thêm 14%.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, tính chung cả năm, mức tăng trưởng cũng sẽ rất đáng kể”, bà Valentina Matviyenko bày tỏ.

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Các đại biểu Quốc hội chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Như Ý

Về đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá hợp tác liên doanh dầu khí, nông - công nghiệp và các ngành khác đang hoạt động hiệu quả.

Trong khi đó, lĩnh vực du lịch cũng tăng trưởng ổn định. Năm 2025, Việt Nam đón gần 700.000 lượt khách Nga và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 800.000.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá động lực quan trọng để tăng khách du lịch là triển khai các đường bay và đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Theo bà, nền tảng vững chắc cho hợp tác Nga - Việt là mối quan hệ ở cấp độ các địa phương hai nước. Không chỉ số lượng các chuyến thăm lẫn nhau tăng lên mà các hợp tác chung cũng không ngừng được mở rộng. Các thỏa thuận giữa chính quyền vùng của Nga và các địa phương của Việt Nam đã được ký kết.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh, theo thời gian, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu công dân Nga và Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng đạt được những thành tựu mới.

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#Valentina Matviyenko #Hội đồng Liên bang Nga #Việt Nam - Nga #thơ Bác Hồ #hữu nghị Việt Nga #hợp tác Việt Nga

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