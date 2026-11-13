Kiểm tra nhà dân, phát hiện 6 động vật nằm trong sách đỏ

TPO - Kiểm tra thực tế tại khuôn viên xung quanh một nhà người dân ven rừng, các lực lượng Đồng Nai phát hiện 20 kg thịt heo rừng đông lạnh và 6 cá thể cầy vòi hương còn sống, với tổng trọng lượng 13 kg.

Ngày 13/11, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động số 2, đơn vị này vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 9 và công an xã Hưng Phước (TP.Đồng Nai) tổ chức tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường ĐT759B, đoạn từ xã Thiện Hưng theo hướng về cửa rừng.

Các lực lượng phát hiện 6 cá thể cầy vòi còn sống tại nhà bà N. Ảnh: Kiểm lâm Đồng Nai.

Khi đến khu vực ấp Phước Thiện, xã Hưng Phước, kiểm tra thực tế tại khuôn viên xung quanh nhà bà T.T.N., Tổ công tác phát hiện một số động vật rừng và sản phẩm động vật rừng, gồm 20 kg thịt heo rừng đông lạnh và 6 cá thể cầy vòi hương còn sống, với tổng trọng lượng 13 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, bà T.T.N. không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật rừng và sản phẩm động vật rừng nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và đưa về trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động số 2 để bảo quản, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Kiểm lâm cơ động số 2 cho biết thời gian tới tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh và các tuyến đường có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Các đơn vị chức năng kiên quyết ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái quy định, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng.