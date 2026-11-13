Không nhận ra Huế, Đà Nẵng 30 năm trước

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Những lát cắt đời sống ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Doi Kuro nói lên nhiều điều về từng bước phát triển của miền Trung giai đoạn 1990-1999.
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TPO - Thay vì đón thêm khách, TPHCM đang dịch chuyển sang “thu thêm” từ du khách bằng việc gia tăng trải nghiệm, tiện ích và sản phẩm du lịch bằng vốn lịch sử, văn hóa truyền thống, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.
TPO - Sáng 13/11, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự và lực lượng liên quan được huy động tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc khi du lịch tại phường Sa Pa (Lào Cai).
Nằm dưới mái kính giữa rừng tuyết Lapland (Phần Lan), tôi chờ hơn hai giờ mới nhìn thấy vệt sáng xanh đầu tiên trên bầu trời. Đó trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến khám phá Bắc Âu.
TPO - Sau thời gian tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự tháo dỡ lều, quán, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực sống lưng khủng long.
Việc sáp nhập tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn mở ra cơ hội kết nối các điểm đến tiêu biểu, từ vùng chè Tân Cương, hồ Núi Cốc đến hồ Ba Bể và những bản làng Việt Bắc, hình thành các tuyến du lịch kết hợp thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.
Bảng xếp hạng “Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tiếp tục vinh danh Vietjet cùng các doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, FPT, ghi nhận những thành tích nổi bật về tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị.
65 vườn cây ăn quả với tổng diện tích hơn 216 ha, sản lượng ước đạt hơn 6.300 tấn vừa được thành phố Bắc Ninh công nhận vườn cây ăn quả đẹp năm 2026. Đáng chú ý, nhiều vườn quy mô hàng chục ha sẽ được kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm.
TPO - Dự kiến ngày 15/11 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ thông báo kết quả rà soát hồ sơ, bản đồ và số liệu thực địa để xác định chính xác đâu là ranh giới đất rừng, đâu là đất nông nghiệp. Sau ngày 15/11, các xã sẽ tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.
TPO - Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất ghi danh trong danh sách 100 Di sản địa chất lần thứ ba. Sự kiện tiếp tục khẳng định những giá trị địa chất nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch địa chất gắn với bảo tồn bền vững.
TPO - Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội hiện đã hoàn thành giải phóng 99% diện tích mặt bằng và đang triển khai các mũi thi công trên tuyến với giá trị sản lượng đạt 6,21%.
TPO - Tầm nhìn giảm khiến nhiều chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hủy cất cánh. Nhiều chuyến phải bay chờ để đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn mới tiếp cận hạ cánh.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan đối với người đại diện doanh nghiệp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Thời gian qua, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nhóm 06 gây nhiều bất cập.
Đường bay mới thúc đẩy du lịch, giao thương và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới
TPO - Xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La yêu cầu các hộ kinh doanh di dời lều, quán và hàng hóa khỏi khu vực sống lưng khủng long trước 17h ngày 10/11. Từ ngày 11/11, địa phương sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
TPO - Dự án đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh tại Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Diện tích sử dụng đất 0,7 ha.
Một tiện ích mới vừa được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thêm một dịch vụ giao thông quen thuộc ngay trên ứng dụng định danh điện tử.