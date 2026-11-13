Không nhận ra Huế, Đà Nẵng 30 năm trước

TPO - Dự kiến ngày 15/11 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ thông báo kết quả rà soát hồ sơ, bản đồ và số liệu thực địa để xác định chính xác đâu là ranh giới đất rừng, đâu là đất nông nghiệp. Sau ngày 15/11, các xã sẽ tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.