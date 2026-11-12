Dạo bước quanh thành phố Matsuyama, trải nghiệm tắm khoáng nóng

Tháng 12 năm nay, chuyến charter bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến thành phố Matsuyama (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đưa du khách tới khám phá một đô thị có nhịp giao thương sầm uất, tấp nập, hài hòa với truyền thống văn hóa, những không gian di sản ngàn năm.

Hành trình tìm về hơi ấm ngàn năm của khu suối nóng Dogo Onsen

Với lịch sử tới 3.000 năm, Dogo Onsen từ lâu đã gắn bó với đời sống và văn hóa của thành phố Matsuyama, cũng là một trong những khu suối nước nóng lâu đời nhất Nhật Bản. Giữa khu phố Dogo, tòa nhà chính khu suối nước nóng Dogo Onsen dễ dàng thu hút ánh nhìn của du khách bằng những tầng mái ngói, những khối nhà gỗ nối tiếp nhau với tháp Shinkokaku vươn cao lên phía trên.

Tòa nhà chính khu suối nước nóng Dogo Onsen lưu giữ dấu ấn của lối kiến trúc với tuổi đời hơn một thế kỷ (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).

Bước qua cánh cửa gỗ của tòa nhà chính, không khí náo nhiệt ngoài phố dần lùi lại phía sau khi du khách men theo những hành lang gỗ dẫn sâu vào bên trong. Những cầu thang hẹp, gian phòng nghỉ trải chiếu tatami, các khu tắm lần lượt hiện ra sau từng lối rẽ, cách bố trí phức hợp ấy là kết quả của nhiều lần xây dựng và mở rộng từ cuối thời Meiji tới đầu thời Showa, tạo nên một không gian được nhiều du khách ví như “mê cung”.

Nguồn nước tại Dogo Onsen được dẫn lên từ 18 mạch suối có nhiệt độ từ 20 - 55°C, sau đó phối trộn để đạt mức khoảng 42°C mà không cần gia nhiệt hay pha thêm nước. Khi ngâm mình trong làn nước nóng, hơi ấm dần bao lấy cơ thể, để du khách dành trọn khoảng thời gian thư thái giữa hành trình khám phá thành phố Matsuyama.

Khi cánh cửa gỗ mở ra một lần nữa, du khách trở lại khu phố Dogo trong hơi ấm vẫn còn lưu lại trên cơ thể. Từ đây, hành trình tiếp nối theo những bước chân trên phố Dogo Haikara đưa du khách trở lại nhịp sống sôi động của khu phố.

Rảo bước qua những ô cửa sáng đèn của phố mua sắm Dogo Haikara nhộn nhịp

Từ khu suối nước nóng Dogo Onsen, chỉ vài bước chân đã đưa du khách tới phố mua sắm Dogo Haikara, tuyến phố dài khoảng 250m nối khu suối nóng với ga Dogo Onsen.

Phố mua sắm Dogo Haikara nhộn nhịp với các cửa hàng đặc sản và quà lưu niệm (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).

Dưới mái che kéo dài dọc phố, những cửa hàng đặc sản, quà lưu niệm, đồ thủ công, bánh ngọt và quán ăn san sát hai bên, với vô vàn sản phẩm đầy màu sắc gói trọn sức hấp dẫn của tỉnh Ehime. Du khách có thể chậm bước trước một quầy bánh, ghé vào cửa hàng chọn đặc sản địa phương rồi lại hòa vào dòng người đang tiếp tục men theo phố.

Càng về chiều, khu phố càng trở nên rộn ràng khi ánh sáng từ các cửa hiệu bắt đầu phủ xuống lối đi, tiếng trò chuyện hòa cùng âm thanh từ những quán ăn và dòng người liên tục ra vào các gian hàng.

Bắt gặp những nhân vật trong tiểu thuyết “Botchan” trước ga Dogo Onsen

Men theo phố Dogo Haikara về phía ga Dogo Onsen là quảng trường Hōjōen, du khách sẽ ấn tượng với tháp đồng hồ cơ học Botchan Karakuri. Cứ đến giờ trình diễn, thân đồng hồ lại từ từ nâng cao theo tiếng nhạc, từng ô cửa mở ra và những nhân vật trong tiểu thuyết Botchan lần lượt xuất hiện, khiến những bước chân đang ngang qua cũng bất giác chậm lại.

Tháp đồng hồ Botchan Karakuri tái hiện những nhân vật quen thuộc từ tiểu thuyết Botchan của nhà văn Natsume Soseki (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).

Tháp đồng hồ được dựng năm 1994 nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng tòa nhà chính khu suối nước nóng Dogo Onsen, hình dáng bên ngoài của tháp lấy cảm hứng từ tháp Shinkokaku trên mái công trình này. Những nhân vật xuất hiện trong màn trình diễn của tháp đồng hồ Botchan Karakuri lại bước ra từ chính tiểu thuyết Botchan của nhà văn Natsume Soseki, tác phẩm đã lưu giữ nhiều hình ảnh về thành phố Matsuyama và khu suối nước nóng Dogo Onsen trong những trang viết từ hơn một thế kỷ trước.

Từ 8 giờ đến 22 giờ, đồng hồ trình diễn mỗi giờ một lần. Vào cuối tuần và ngày lễ, màn trình diễn diễn ra 30 phút một lần. Khi những nhân vật dần khuất sau các ô cửa, dòng người lại tiếp tục qua quảng trường, còn giai điệu vừa vang lên để lại một dư âm giữa buổi dạo quanh giữa khu phố Dogo.

Đừng quên dành thời gian ở Dogo trong hành trình khám phá thành phố Matsuyama nhé.