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Sân bay Gia Bình kết nối đa hướng, dự kiến phát triển khu kinh tế đặc biệt

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 11/11, Sở Xây dựng TP. Bắc Ninh cho biết quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống gồm các phân khu 1, 2, 3 xác định sân bay Gia Bình là đầu mối giao thông hàng không cấp quốc gia, dự kiến phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, giữ vai trò cực tăng trưởng với nhiều chức năng kinh tế - xã hội có tính chất dẫn dắt.

Kết nối đa hướng, đa phương thức

Có mặt tại dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua tổ dân phố Đại Bái, phường Gia Bình, TP. Bắc Ninh, PV Tiền Phong ghi nhận nhiều máy móc, thiết bị được tập kết trên công trường, hình hài tuyến đường quy mô lớn đang dần hiện rõ.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Đến nay đã giải phóng khoảng 99% mặt bằng dự án, tương đương 406ha, đồng thời bàn giao được 97% mặt bằng để thi công dự án. Phần diện tích còn lại khoảng 1% dự kiến hoàn thành giải phóng trước ngày 25/11.

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Phương tiện máy móc tập kết ở dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh, điểm nổi bật của quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình là không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất, mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức

Với Hà Nội, có 4 hướng tuyến đường bộ kết nối chính. Trong đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Hải Phòng có mặt cắt 120m, đang được đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Đường Vành đai 4 có mặt cắt 90m đang được triển khai đồng bộ toàn tuyến. Ngoài ra còn có Quốc lộ 17 hiện trạng, mặt cắt 30m và đường tỉnh 295C quy hoạch, mặt cắt 80m.

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Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội giải phóng được 99% mặt bằng.

Về đường sắt, quy hoạch xác định 3 tuyến chính gồm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với nhánh rẽ vào khu vực sân bay Gia Bình; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Bắc Ninh - Quảng Ninh và tuyến đường sắt đô thị số 8 kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Gia Bình. Bên cạnh đó, luồng tuyến thủy nội địa sông Đuống cùng hệ thống cảng, bến thủy nội địa cũng góp phần bổ sung phương thức vận tải.

Ở hướng kết nối với Hưng Yên, quy hoạch bố trí 5 tuyến đường bộ có mặt cắt từ 60-120m, cùng tuyến đường sắt đô thị số 8 Hà Nội - Hưng Yên - sân bay Gia Bình. Khi hình thành, hệ thống này sẽ tạo mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối trực tiếp ba không gian đô thị Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh. Đồng thời mở rộng đáng kể vùng phục vụ của sân bay Gia Bình, hình thành một mạng lưới giao thông liên hoàn giữa Gia Bình với toàn bộ khu vực phía Đông và Đông Nam Vùng Thủ đô.

Với Hải Phòng và Quảng Ninh, quy hoạch xác định 5 tuyến đường bộ có mặt cắt từ 60-120m kết nối với Hải Phòng, đồng thời hình thành các trục kết nối Quảng Ninh, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Gia Bình - Quảng Ninh. Kết hợp với mạng lưới đường thủy dọc sông Thái Bình, sông Cầu, ICD và các trung tâm logistics, các tuyến này sẽ hình thành hành lang kết nối Gia Bình - các khu công nghiệp Bắc Ninh - Hải Phòng, Quảng Ninh để hình thành không gian liên kết công nghiệp - công nghệ cao - logistics - cảng biển - hàng không, tạo thành chuỗi giá trị sản xuất và xuất nhập khẩu có tính liên vùng.

Ở hướng Lạng Sơn và Trung Quốc, quy hoạch có tuyến đường mặt cắt 120m về trung tâm thành phố Bắc Ninh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn, tăng cường liên kết sân bay với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và thị trường Trung Quốc. Các tuyến hiện trạng như Quốc lộ 1A, đường tỉnh 284, 293C và đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng cũng nằm trong mạng lưới kết nối.

Đối với Thái Nguyên và khu vực trung du, miền núi phía Bắc, sân bay Gia Bình được kết nối thông qua các tuyến Quốc lộ 18, 3, 17, 37, đường tỉnh 398 và tuyến Gia Bình - Hiệp Hòa - Phú Bình có mặt cắt quy hoạch 90m.

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Dù giờ nghỉ trưa, một số công nhân trên công trường đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội vẫn làm việc.

Ngoài ra, TP. Bắc Ninh còn quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị nội tỉnh, đường sắt nhẹ BRT, tạo thành hệ thống giao thông đa phương thức, kết nối 3 vùng động lực, 4 hành lang, 6 cực tăng trưởng trong nội tỉnh và các tỉnh lân cận.

Quy hoạch khu đô thị, kinh tế đặc biệt

Theo Sở Xây dựng TP. Bắc Ninh, quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống gồm các phân khu 1, 2, 3 xác định sân bay Gia Bình là đầu mối giao thông hàng không cấp quốc gia, dự kiến phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, giữ vai trò cực tăng trưởng với nhiều chức năng kinh tế - xã hội có tính chất dẫn dắt.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng hình thành khu thương mại tự do phi thuế quan diện tích gần 1.000ha; khu nghiên cứu, giáo dục và đào tạo với Học viện Hàng không, Học viện Hàng hải, diện tích khoảng 60ha; khu liên hiệp y dược khoảng 200ha.

Cùng với đó là các khu đô thị - dịch vụ quy mô lớn cấp vùng, diện tích khoảng 7.000ha và các khu công nghiệp công nghệ cao khoảng 1.000ha. Một điểm đáng chú ý khác trong quy hoạch là việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với không gian nguồn cội người Việt cổ, trong đó có Lăng Kinh Dương Vương, chùa Dâu, chùa Bút Tháp và hệ thống di tích Tứ Diệu pháp.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại phường Gia Bình, TP. Bắc Ninh cho thấy chưa có hiện tượng sốt đất. Lãnh đạo UBND phường Gia Bình cho hay, khoảng 6 tháng gần đây, thị trường bất động sản ở địa phương trầm lắng.

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#Sân bay Gia Bình #Đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội #Quy hoạch giao thông #Đô thị sân bay #Bất động sản Bắc Ninh

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