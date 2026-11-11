Tuyến đường kết nối Hà Nội và sân bay Gia Bình đang thi công ra sao?

TPO - Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội hiện đã hoàn thành giải phóng 99% diện tích mặt bằng và đang triển khai các mũi thi công trên tuyến với giá trị sản lượng đạt 6,21%.
TPO - Tầm nhìn giảm khiến nhiều chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hủy cất cánh. Nhiều chuyến phải bay chờ để đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn mới tiếp cận hạ cánh.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan đối với người đại diện doanh nghiệp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Thời gian qua, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nhóm 06 gây nhiều bất cập.
Đường bay mới thúc đẩy du lịch, giao thương và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới
TPO - Xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La yêu cầu các hộ kinh doanh di dời lều, quán và hàng hóa khỏi khu vực sống lưng khủng long trước 17h ngày 10/11. Từ ngày 11/11, địa phương sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
TPO - Dự án đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh tại Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Diện tích sử dụng đất 0,7 ha.
Một tiện ích mới vừa được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thêm một dịch vụ giao thông quen thuộc ngay trên ứng dụng định danh điện tử.
Sau khi bố qua đời, mẹ phát hiện mắc ung thư, anh Vũ đã vội trở về từ Măng Đen, dành toàn bộ số tiền tích cóp để đưa mẹ đi phượt bằng xe máy, khám phá miền Bắc trong suốt 26 ngày.
TPO - Từ ngày 9-11/11, TP. Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to kèm dông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời.
Vịnh Tiên, trung tâm của Vinhomes Green Paradise, hội tụ hệ sinh thái an cư, nghỉ dưỡng, giải trí, lưu trú quốc tế cùng không gian sinh thái rừng - biển - hồ độc nhất vô nhị. Là mảnh ghép trọng yếu tạo nên bản sắc của siêu đô thị biển, Vịnh Tiên gia tăng sức hấp dẫn cho Vinhomes Green Paradise trên hành trình chinh phục danh hiệu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”.
TPO - Với lượng truy cập trong tháng 10 tăng 19,4% so với tháng trước, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel đã vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.
TPO - Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.
Vietnam Airlines và ANA Holdings (Nhật Bản) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược và ký Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
TPO - Thay vì nháo nhào tranh nhau lấy thức ăn khi có người đến thì giờ đàn khỉ ngồi im. Với du khách, thay vì ôm từng túi bánh kẹo, trái cây... lên cho khỉ ăn vô tội vạ như trước kia, nhiều người giờ chỉ chụp ảnh chứ không cho khỉ trên bán đảo Sơn Trà ăn nữa.
TPO - Những chiếc du thuyền sang trọng neo đậu phía đối diện cảng cá Tân Sơn, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đang tạo nên khung cảnh độc đáo, được ví như "Bến Thượng Hải", thu hút đông đảo du khách tìm đến chụp ảnh, check-in.
Hàng chục nghìn người đổ về xem chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.
TPO - Cuối thu, nước mưa dồn về thung lũng Hung Trâu, xã Kim Phú, Quảng Trị, phủ kín một đoạn đường độc đạo vào 3 bản đồng bào Rục sinh sống. Giữa mặt hồ xanh màu ngọc bích, những ngọn cây nhô lên, vách núi đá vôi in bóng. Từ bến tạm ở cuối đường bê tông, những chuyến đò chở người, xe máy và hàng hóa lần lượt qua rừng ngập nước.