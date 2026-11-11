Du lịch cộng đồng, hộ kinh doanh sẽ hưởng lợi từ chính sách đặc thù

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, các loại hình như du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá

Sáng 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ cảm ơn các ý kiến đại biểu đã thống nhất sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, với mục đích nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển du lịch, đặc biệt là 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý.



Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, về nguyên tắc đã rà soát, chỉnh lý theo hướng chỉ lựa chọn những vấn đề cấp bách có tính đặc thù. Một số chính sách mới thực hiện thí điểm có thời hạn theo thẩm quyền của Quốc hội.

Về địa bàn áp dụng, nghị quyết hướng đến phát triển du lịch trên phạm vi cả nước, chứ không phải chỉ dành cho một số địa bàn trọng điểm. Bộ trưởng nêu, ngoài 3 cực tăng trưởng Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, nghị quyết xác định, các địa bàn khác thực hiện theo quy hoạch hệ thống du lịch, bảo đảm các mục tiêu theo Nghị quyết 26, phù hợp với địa bàn và các tài nguyên du lịch.

“Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chúng tôi cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến một số địa bàn, như khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, là nơi có nhiều tiềm năng du lịch về miệt vườn, khí hậu mát mẻ, nhiều di tích lịch sử thuận lợi cho phát triển du lịch”, bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, các loại hình như du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ nghị quyết, có thể kể đến như việc mở rộng hạ tầng giao thông kết nối, hỗ trợ xúc tiến, thủ tục pháp lý, thủ tục tài chính…

Việc xác định tiêu chí để hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ dựa trên 5 tiêu chí: Loại hình, địa bàn, quy mô, hiệu quả kinh tế xã hội, phát triển bền vững. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thể chế hoá đầy đủ các chính sách hỗ trợ khi sửa đổi Luật Du lịch năm 2027.

Loại trừ những nguy cơ trục lợi chính sách

Về các dự án du lịch quy mô lớn, theo bộ trưởng, dự thảo đang thiết kế theo 3 nhóm. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết Nghị quyết 26 chia ra 2 loại, là dự án du lịch động lực và dự án du lịch chất lượng cao. Dự thảo nghị quyết bổ sung thêm nhóm dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, hướng tới các dự án có quy mô, có sức lan tỏa mạnh và có tầm ảnh hưởng quốc tế, để thực hiện mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ thuộc nhóm top 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

“Hiện nay chúng ta đang ở top 52. Có thể nói rằng, những dự án này rất cần thiết để thực hiện mục tiêu đó”, bộ trưởng nói thêm.

Về vấn đề đảm bảo chính sách đặc thù đến đúng với dự án, theo bộ trưởng, dự thảo đã quy định đối với mỗi dự án áp dụng chính sách, thì hạng mục du lịch phải chiếm tối thiểu 50% tổng số vốn, không bao gồm casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản.

“Thực ra xác định cái này không phải dễ, nhưng mà đã loại trừ được những nguy cơ về chuyện trục lợi chính sách ở trong các dự án hưởng ưu đãi”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định.