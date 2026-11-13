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Thế giới

Thêm một phụ nữ xuất hiện trong bê bối đời tư của cựu CEO Nvidia Jensen Huang

Minh Hạnh

TPO - Theo thông tin mà Reuters nắm được, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Jensen Huang - từng có mối quan hệ thân mật với một nhân viên khác của công ty, ngoài hai phụ nữ được đồn đoán trước đó là Alice Huang và Kimberly Powell.

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Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Jensen Huang. (Ảnh: Bloomberg)

Danh tính của người phụ nữ thứ ba này chưa được tiết lộ. Reuters đã tìm cách liên lạc với người này nhưng không thành công. Nvidia và ông Jensen Huang đều không phản hồi yêu cầu bình luận.

Thông tin mới nhất xuất hiện sau khi ông Huang phải từ chức hôm 12/11 vì bị phơi bày mối quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân tên Alice Huang và Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe tại Nvidia - Kimberly Powell.

Quyết định từ chức của CEO Nvidia có thể gây xáo trộn ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực mà chính ông đã góp phần định hình trong suốt nhiều năm qua.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế ông Huang. Nvidia hiện đang cân nhắc các ứng viên cả từ bên trong lẫn bên ngoài công ty cho vị trí này.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 5,5% hôm 12/11. Tính từ mức đỉnh đạt được vào đầu tháng 10, cổ phiếu này đã mất hơn 30% giá trị.

Giữa lúc sóng gió, nhiều giám đốc điều hành và lãnh đạo trong ngành công nghệ đã lên tiếng ủng hộ Jensen Huang.

Trong một bài đăng trên nền tảng X hôm 11/11, tỷ phú Elon Musk cho biết việc được thuê ông Huang làm việc “sẽ là một vinh dự”.

Ngay sau khi Nvidia thông báo về sự ra đi của ông Huang - đồng sáng lập kiêm cựu CEO của Binance Changpeng Zhao - đã viết trên X: “Việc Nvidia để Jensen từ chức là một sai lầm”.

CEO của Hugging Face - Clément Delangue - cũng chia sẻ trên X: “Mọi chuyện thật tồi tệ, ước gì những điều này chưa từng xảy ra. Đây thực sự là một ngày buồn!”.

Trước đó, Nvidia đã đạt thỏa thuận mua lại Hugging Face - công ty lưu trữ hàng nghìn mô hình AI và tập dữ liệu mã nguồn mở. Thỏa thuận này hiện đang được Bộ Tư pháp Mỹ xem xét.

Bill Ackman - CEO của Pershing Square - là vị CEO nổi tiếng đầu tiên lên tiếng bảo vệ ông Huang. Hôm 8/11, sau khi ông Huang đưa ra tuyên bố thừa nhận về một mối quan hệ tình ái, Ackman đã viết trên X: “Tất cả chúng ta nên ủng hộ ông ấy cùng gia đình ông ấy”.

Reuters

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#trí tuệ nhân tạo #AI #CEO Nvidia #Jensen Huang #ngoại tình #từ chức

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