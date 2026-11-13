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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 – 20/11.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Bộ Ngoại giao thông báo.

Kể từ khi thành lập năm 1989, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…), 9 thành viên G20 và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

APEC là diễn đàn quy tụ 15 trên 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch. 13 trong 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai/đàm phán là với thành viên APEC. Trong đó, 17 trên tổng số 20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Sau gần 30 năm tham gia APEC (1998 - 2026), Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề là “Xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, với 3 ưu tiên về Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ 13-19/11, gồm các hoạt động chính: Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 (19/11); Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit); Hội nghị Tổng kết các quan chức cao cấp APEC; Các phiên đàm phán văn kiện.

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#APEC #Trung Quốc #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

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