Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ có hành động bất ngờ sau vụ nhắc nhở ở Mộ Chiến sĩ vô danh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa trao huân chương cho binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ, người đã nhắc nhở ông cùng các trợ lý vì không tuân thủ quy tắc ứng xử tại khu vực Mộ Chiến sĩ vô danh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Ngày 12/11, ông Hegseth đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông gắn huân chương lên quân phục của binh nhất Thomas Iglesias thuộc Lục quân Mỹ. Binh sĩ này đứng cùng các thành viên trong đơn vị của mình - Trung đoàn Bộ binh số 3 của Mỹ, còn được biết đến với tên gọi The Old Guard (Đội Cận vệ già).

"Chúng tôi yêu quý những người lính. Chúng tôi coi trọng các tiêu chuẩn. Làm tốt lắm, binh nhất. Hãy tiếp tục phát huy, những người yêu nước", ông Hegseth viết.

Trong video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ngày 11/11, Iglesias đã lớn tiếng nhắc nhở ông Hegseth, vợ ông cùng các trợ lý cấp cao, khi họ đang chụp ảnh và cười nói trong khu tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào Ngày Cựu binh. Tiếng cười cũng được nghe thấy trong video.

"Tất cả khách tham quan phải giữ không khí im lặng và tôn trọng", Iglesias nhắc nhở.

Nằm ở vị trí trung tâm của Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Mộ Chiến sĩ vô danh là một địa điểm linh thiêng, nơi an nghỉ của 3 quân nhân Mỹ vô danh, trong đó có 1 người hy sinh trong Thế chiến 1.

Địa điểm này là nơi tưởng niệm và suy ngẫm về sự hy sinh của những người phục vụ trong quân đội. Các binh sĩ thuộc đội danh dự canh gác khu mộ suốt 24 giờ mỗi ngày.

Trong tuần này, ông Hegseth - cựu binh thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan, vượt qua thách thức chính trị nghiêm trọng, khi kiến nghị luận tội ông bị Hạ viện Mỹ bác bỏ.

Ông Hegseth gọi nỗ lực luận tội mình là “trò hề”, đồng thời bảo vệ cách ông điều hành Lầu Năm Góc.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ cam kết điều tra ông Hegseth về cách thức điều hành quân đội Mỹ, và không loại trừ khả năng tiến hành một nỗ lực luận tội khác.