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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: Minh Châu)

Ngày 12/11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang; tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko điểm lại và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp thời gian qua; nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bà Matviyenko đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục hỗ trợ phát triển quan hệ giữa các địa phương hai nước, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko nhất trí nhận định, Việt Nam và Liên bang Nga cần tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, tin cậy, sự hiểu biết và tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, và truyền lại cho thế hệ mai sau thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên và du lịch.

Hai bên cần quan tâm việc giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga, tạo điều kiện cho người Việt Nam tại Nga và người Nga tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, lao động và sinh sống thuận lợi, hợp pháp, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và làm cầu nối cho quan hệ song phương.

Hai bên đánh giá cao việc các cơ quan, địa phương hai nước trao đổi, đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm; khuyến khích, ủng hộ và hỗ trợ các địa phương mở rộng quan hệ kết nghĩa, ký kết các văn kiện hợp tác mới, đồng thời coi trọng việc thực thi, đôn đốc triển khai các văn kiện được ký kết, xác định nội dung ưu tiên và đầu mối thực hiện, đưa các văn kiện, cam kết hợp tác thành những hoạt động cụ thể, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong mạng lưới quan hệ liên vùng, liên địa phương và trong tổng thể quan hệ giữa hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chứng kiến trao các văn kiện hợp tác (Ảnh: Minh Châu)

Sau hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện”, ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang Nga cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
(Ảnh: Minh Châu)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Hội đồng Liên bang, khẳng định đây là sự ghi nhận không chỉ với cá nhân Chủ tịch, mà là thể hiện tình cảm và sự ghi nhận đối với lãnh đạo Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và nhân dân Việt Nam nói chung; khẳng định sẽ tiếp tục cùng Quốc hội hai nước vun đắp quan hệ Việt - Nga phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của hai dân tộc.

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#Việt Nam - Nga #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Huy hiệu danh dự #Quốc hội Liên bang Nga

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