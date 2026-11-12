Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngô Tùng

TPO - Các máy radar xuyên đất là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghị ngờ có hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Chiều 12/11, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang bị máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các thiết bị do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng, với trị giá hơn 4,9 tỷ đồng, nhằm góp phần cùng với Bộ Tư lệnh TPHCM nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các thiết bị giúp tăng cường phương tiện kỹ thuật, nâng cao khả năng khảo sát, phát hiện các dấu hiệu, vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất.

2t8a4304.jpg
Lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp nhận 2 máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ - đại diện Quỹ Thiện Tâm khu vực miền Nam, nhìn nhận, hiện nay trên địa bàn TPHCM còn nhiều địa điểm tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Do đó, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ các máy radar xuyên đất nhằm hỗ trợ TPHCM trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghị ngờ có hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

2t8a4346.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẳng định, các thiết bị khoa học công nghệ đang có và vừa tiếp nhận từ Quỹ Thiện Tâm giúp công tác tìm kiếm, xác định các địa điểm nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ có thể thuận lợi hơn.

Ông Cường cho biết, hiện nay thành phố có 18 điểm nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, trong đó đã tiến hành đào tìm tại 5 địa điểm; các điểm còn lại cần củng cố thêm tư liệu, tài liệu giúp xác định chính xác vị trí. Từ đó, tiếp tục dùng đến các thiết bị hiện đại thực hiện việc “siêu âm” dưới lòng đất để xác định vị trí chính xác.

“Công việc của chúng ta đang tiếp tục, không phải qua một đợt là giảm nhịp, mà tiếp tục thực hiện với một tinh thần quyết liệt hơn, với yêu cầu cao hơn”, ông Cường nói.

#siêu âm lòng đất #máy radar #thiết bị hiện đại #Ban Chỉ đạo #tìm kiếm #quy tập #xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Cùng chuyên mục

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

TPO - Ukraine đang ráo riết tìm kiếm tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga, với nhu cầu lên tới 300 quả trong mùa đông tới. Tuy nhiên, khi hợp đồng mua 500 tên lửa PAC-3 MSE từ Mỹ có thể phải chờ đến sau năm 2030, Kiev đang đặt kỳ vọng vào kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

TPO - Sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, trưởng đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, đồng thời đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu và vai trò của các nước phương Tây.

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Máy bay Mỹ âm thầm rút khỏi căn cứ không quân Anh vì lo ngại mối nguy từ Iran

Máy bay Mỹ âm thầm rút khỏi căn cứ không quân Anh vì lo ngại mối nguy từ Iran

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã sơ tán máy bay khỏi một căn cứ không quân tại Anh hôm 9/11, viện dẫn một mối đe dọa từ Iran. Sự việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ rút các máy bay ném bom khỏi một căn cứ không quân khác cũng tại Anh, vì một sự cố an ninh được cho là có liên quan đến Iran.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe