Thái Nguyên: Bức tranh du lịch đa sắc màu giữa trung du và miền núi

Việc sáp nhập tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn mở ra cơ hội kết nối các điểm đến tiêu biểu, từ vùng chè Tân Cương, hồ Núi Cốc đến hồ Ba Bể và những bản làng Việt Bắc, hình thành các tuyến du lịch kết hợp thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.

Hội tụ cảnh sắc và văn hóa các dân tộc

Thái Nguyên có nhiều điều kiện phát triển du lịch nhờ sở hữu hệ thống tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú. Vùng chè Tân Cương, hồ Núi Cốc, hồ Ghềnh Chè cùng các di tích lịch sử, làng nghề và lễ hội truyền thống tạo nên những điểm nhấn của khu vực trung du. Trong khi đó, khu vực Bắc Kạn trước đây nổi bật với hồ Ba Bể, cảnh quan núi rừng, hang động và các bản làng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau sáp nhập, các điểm đến này thuộc cùng một tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng tuyến du lịch kết nối nhiều loại hình trải nghiệm. Du khách có thể kết hợp tham quan vùng chè, khám phá cảnh quan hồ nước, tìm hiểu lịch sử cách mạng và trải nghiệm đời sống văn hóa tại các bản làng trong cùng một hành trình.

Hồ Ba Bể là điểm đến tiêu biểu về cảnh quan tự nhiên của khu vực Bắc Kạn trước đây. Ảnh: backan.gov

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa các dân tộc cũng là nguồn tài nguyên quan trọng của du lịch Thái Nguyên. Những phong tục, lễ hội, kiến trúc nhà ở, trang phục và ẩm thực truyền thống góp phần tạo nên nét riêng cho từng địa phương. Nếu được khai thác phù hợp, các giá trị này có thể trở thành nội dung trải nghiệm hấp dẫn, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử và đời sống của cộng đồng cư dân vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Đa dạng sản phẩm, khai thác thế mạnh từng vùng

Văn hóa trà là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên. Tại vùng chè Tân Cương, cảnh quan đồi chè gắn với hoạt động trồng, chăm sóc và chế biến trà tạo điều kiện phát triển du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa địa phương. Du khách không chỉ tham quan vùng nguyên liệu mà còn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và khám phá câu chuyện hình thành thương hiệu chè Thái Nguyên.

Văn hóa trà là một trong những giá trị đặc trưng trong phát triển du lịch Thái Nguyên. Ảnh: Lộc Tân Cương

Ở khu vực hồ Núi Cốc và hồ Ghềnh Chè, cảnh quan mặt nước cùng không gian sinh thái là điều kiện để phát triển các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Trong khi đó, hồ Ba Bể có lợi thế về cảnh quan hồ giữa núi rừng, phù hợp với các sản phẩm du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên. Việc kết nối các điểm đến có đặc điểm khác nhau sẽ giúp mở rộng lựa chọn cho du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ tại từng khu vực.

Các điểm du lịch hồ nước góp phần hình thành sản phẩm tham quan và trải nghiệm sinh thái của tỉnh. Ảnh: Trần Xuân Homestay

Du lịch cộng đồng cũng là hướng phát triển đáng chú ý, đặc biệt tại các bản làng ven hồ Ba Bể như Pác Ngòi và Cốc Tộc. Nhà sàn truyền thống, ẩm thực địa phương và các hoạt động văn hóa dân gian tạo điều kiện để du khách tìm hiểu đời sống của người dân bản địa. Thông qua dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa, người dân có thể trực tiếp tham gia chuỗi cung ứng du lịch, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập.

Để những sản phẩm này phát huy hiệu quả, địa phương cần gắn hoạt động du lịch với việc bảo tồn cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa. Chất lượng dịch vụ, điều kiện lưu trú, vệ sinh môi trường và kỹ năng đón tiếp khách cũng là những yếu tố cần được quan tâm nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Tăng cường liên kết, nâng cao sức hút điểm đến

Đề án số 17-ĐA/TU về phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026–2030 xác định hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể là hai trọng điểm cần tập trung quy hoạch, đầu tư và phát triển sản phẩm. Đề án đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa trà.

Định hướng này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa các điểm đến, thay vì chỉ khai thác từng địa danh riêng lẻ. Các tuyến du lịch có thể kết hợp trải nghiệm văn hóa trà tại Tân Cương, tham quan hồ Núi Cốc, khám phá hồ Ba Bể và tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa. Cách tổ chức này giúp du khách có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp phối hợp xây dựng tour tuyến và cung cấp dịch vụ đồng bộ.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương tại Khu Bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: T.L/Báo Thái Nguyên

Bên cạnh xây dựng sản phẩm, hạ tầng giao thông và chất lượng dịch vụ có vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu, điểm du lịch. Địa phương cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến, nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, phát triển dịch vụ hỗ trợ và tăng cường quảng bá những sản phẩm đặc trưng. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư sẽ góp phần hình thành các tuyến du lịch có tính liên kết, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách.

Việc phát triển du lịch cũng cần gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là điều kiện để các điểm đến duy trì sức hấp dẫn lâu dài, đồng thời bảo đảm người dân địa phương được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Với hệ thống tài nguyên trải rộng từ vùng trung du đến miền núi, Thái Nguyên có cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ cho nhau. Việc kết nối hiệu quả hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, vùng chè và các điểm đến văn hóa, lịch sử sẽ góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.