Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Bắc Ninh công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp, mở hướng đón khách du lịch

Nguyễn Thắng

65 vườn cây ăn quả với tổng diện tích hơn 216 ha, sản lượng ước đạt hơn 6.300 tấn vừa được thành phố Bắc Ninh công nhận vườn cây ăn quả đẹp năm 2026. Đáng chú ý, nhiều vườn quy mô hàng chục ha sẽ được kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm.

Ngày 11/11, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 3046/QĐ-UBND công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp năm 2026 tại 21 xã, phường trên địa bàn.

Theo danh sách được công nhận, 65 vườn có tổng diện tích 216,06 ha, sản lượng ước đạt 6.358 tấn. Trong đó, có 28 vườn cam, 14 vườn táo, 12 vườn ổi, 5 vườn bưởi, 2 vườn quýt, 2 vườn chuối, 1 vườn hồng và 1 vườn thanh long.

tp_anh-6448.jpg
Du khách tham quan vườn bưởi ở Bắc Ninh

Xã Lục Ngạn dẫn đầu với 13 vườn, tiếp đến là xã Nam Dương với 11 vườn. Xã Kiên Lao và phường Chũ mỗi địa phương có 6 vườn; xã Đèo Gia có 5 vườn; xã Tân Sơn có 4 vườn và xã Phúc Hòa có 3 vườn.

Đáng chú ý, nhiều vườn cây ăn quả được công nhận có quy mô lớn, sản lượng hàng hóa cao. Điển hình, vườn quýt của ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao rộng 45 ha, sản lượng ước đạt 900 tấn. Vườn cam của bà Hoàng Kim Dung ở thôn Cai Vàng, xã Đông Phú rộng 12,5 ha, sản lượng khoảng 500 tấn. Vườn bưởi của ông Nguyễn Đình Chu ở thôn Gà, xã Vân Sơn rộng 15 ha, sản lượng khoảng 180 tấn.

Ở khu vực hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Cảnh Hưng (xã Phật Tích) có 50 ha chuối, sản lượng ước đạt 2.000 tấn; Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong (xã Tân Yên) có 17,12 ha ổi, sản lượng khoảng 711 tấn; Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn (phường Chũ) có 8 ha bưởi, sản lượng ước đạt 350 tấn.

Không chỉ dừng ở việc công nhận, thành phố Bắc Ninh còn định hướng biến các vườn cây ăn quả thành điểm đến tham quan, trải nghiệm. Thông tin về số điện thoại chủ vườn, địa chỉ và vị trí trên Google Maps được công khai để người dân, du khách thuận tiện tìm đến.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn chủ vườn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ khách du lịch.

Sở Công Thương Bắc Ninh được giao kết nối tiêu thụ nông sản thông qua doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước; đồng thời thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên TikTok Shop, Facebook, Shopee, Lazada và các nền tảng thương mại điện tử.

Đặc biệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quảng bá các vườn cây, tổ chức tuyến xe miễn phí đưa đón người dân, du khách tham quan, kết nối với các điểm du lịch sinh thái, tâm linh và làng nghề. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế cho học sinh, sinh viên.

Thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu 21 xã, phường hướng dẫn chủ vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; hỗ trợ lắp đặt biển nhận diện, phát triển dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm sản phẩm địa phương phục vụ du khách.

#vườn cây ăn quả #du lịch Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Thông tin mới liên quan hàng loạt villa, homestay hồ Đồng Đò đóng cửa

Thông tin mới liên quan hàng loạt villa, homestay hồ Đồng Đò đóng cửa

TPO - Dự kiến ngày 15/11 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ thông báo kết quả rà soát hồ sơ, bản đồ và số liệu thực địa để xác định chính xác đâu là ranh giới đất rừng, đâu là đất nông nghiệp. Sau ngày 15/11, các xã sẽ tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.

Tràng An được ghi danh Di sản địa chất tiêu biểu thế giới

Tràng An được ghi danh Di sản địa chất tiêu biểu thế giới

TPO - Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất ghi danh trong danh sách 100 Di sản địa chất lần thứ ba. Sự kiện tiếp tục khẳng định những giá trị địa chất nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch địa chất gắn với bảo tồn bền vững.

Dạo bước quanh thành phố Matsuyama, trải nghiệm tắm khoáng nóng

Dạo bước quanh thành phố Matsuyama, trải nghiệm tắm khoáng nóng

Tháng 12 năm nay, chuyến charter bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến thành phố Matsuyama (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đưa du khách tới khám phá một đô thị có nhịp giao thương sầm uất, tấp nập, hài hòa với truyền thống văn hóa, những không gian di sản ngàn năm.

Thứ trưởng Xây dựng nói gì về chuyển chuyến bay quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình?

Thứ trưởng Xây dựng nói gì về chuyển chuyến bay quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình?

TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, phương án phân bổ cụ thể lượng hành khách, chuyến bay quốc tế và nội địa giữa hai sân bay Nội Bài và Gia Bình hiện chưa được xác định. Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động và phân chia lưu lượng phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không khu vực.

Du lịch cộng đồng, hộ kinh doanh sẽ hưởng lợi từ chính sách đặc thù

Du lịch cộng đồng, hộ kinh doanh sẽ hưởng lợi từ chính sách đặc thù

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, các loại hình như du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Sân bay Gia Bình kết nối đa hướng, dự kiến phát triển khu kinh tế đặc biệt

TPO - Ngày 11/11, Sở Xây dựng TP. Bắc Ninh cho biết quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống gồm các phân khu 1, 2, 3 xác định sân bay Gia Bình là đầu mối giao thông hàng không cấp quốc gia, dự kiến phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, giữ vai trò cực tăng trưởng với nhiều chức năng kinh tế - xã hội có tính chất dẫn dắt.

Đề xuất bãi bỏ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan

Đề xuất bãi bỏ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan

TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan đối với người đại diện doanh nghiệp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Thời gian qua, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nhóm 06 gây nhiều bất cập.

Vịnh Tiên: Mảnh ghép hội tụ chuẩn sống quốc tế của ứng viên '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai'

Vịnh Tiên: Mảnh ghép hội tụ chuẩn sống quốc tế của ứng viên '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai'

Vịnh Tiên, trung tâm của Vinhomes Green Paradise, hội tụ hệ sinh thái an cư, nghỉ dưỡng, giải trí, lưu trú quốc tế cùng không gian sinh thái rừng - biển - hồ độc nhất vô nhị. Là mảnh ghép trọng yếu tạo nên bản sắc của siêu đô thị biển, Vịnh Tiên gia tăng sức hấp dẫn cho Vinhomes Green Paradise trên hành trình chinh phục danh hiệu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe