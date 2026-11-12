Bắc Ninh công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp, mở hướng đón khách du lịch

65 vườn cây ăn quả với tổng diện tích hơn 216 ha, sản lượng ước đạt hơn 6.300 tấn vừa được thành phố Bắc Ninh công nhận vườn cây ăn quả đẹp năm 2026. Đáng chú ý, nhiều vườn quy mô hàng chục ha sẽ được kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm.

Ngày 11/11, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 3046/QĐ-UBND công nhận 65 vườn cây ăn quả đẹp năm 2026 tại 21 xã, phường trên địa bàn.

Theo danh sách được công nhận, 65 vườn có tổng diện tích 216,06 ha, sản lượng ước đạt 6.358 tấn. Trong đó, có 28 vườn cam, 14 vườn táo, 12 vườn ổi, 5 vườn bưởi, 2 vườn quýt, 2 vườn chuối, 1 vườn hồng và 1 vườn thanh long.

Du khách tham quan vườn bưởi ở Bắc Ninh

Xã Lục Ngạn dẫn đầu với 13 vườn, tiếp đến là xã Nam Dương với 11 vườn. Xã Kiên Lao và phường Chũ mỗi địa phương có 6 vườn; xã Đèo Gia có 5 vườn; xã Tân Sơn có 4 vườn và xã Phúc Hòa có 3 vườn.

Đáng chú ý, nhiều vườn cây ăn quả được công nhận có quy mô lớn, sản lượng hàng hóa cao. Điển hình, vườn quýt của ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao rộng 45 ha, sản lượng ước đạt 900 tấn. Vườn cam của bà Hoàng Kim Dung ở thôn Cai Vàng, xã Đông Phú rộng 12,5 ha, sản lượng khoảng 500 tấn. Vườn bưởi của ông Nguyễn Đình Chu ở thôn Gà, xã Vân Sơn rộng 15 ha, sản lượng khoảng 180 tấn.

Ở khu vực hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Cảnh Hưng (xã Phật Tích) có 50 ha chuối, sản lượng ước đạt 2.000 tấn; Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong (xã Tân Yên) có 17,12 ha ổi, sản lượng khoảng 711 tấn; Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải Lục Ngạn (phường Chũ) có 8 ha bưởi, sản lượng ước đạt 350 tấn.

Không chỉ dừng ở việc công nhận, thành phố Bắc Ninh còn định hướng biến các vườn cây ăn quả thành điểm đến tham quan, trải nghiệm. Thông tin về số điện thoại chủ vườn, địa chỉ và vị trí trên Google Maps được công khai để người dân, du khách thuận tiện tìm đến.

UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn chủ vườn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ khách du lịch.

Sở Công Thương Bắc Ninh được giao kết nối tiêu thụ nông sản thông qua doanh nghiệp, hệ thống siêu thị trong và ngoài nước; đồng thời thúc đẩy bán hàng trực tuyến trên TikTok Shop, Facebook, Shopee, Lazada và các nền tảng thương mại điện tử.

Đặc biệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quảng bá các vườn cây, tổ chức tuyến xe miễn phí đưa đón người dân, du khách tham quan, kết nối với các điểm du lịch sinh thái, tâm linh và làng nghề. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế cho học sinh, sinh viên.

Thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu 21 xã, phường hướng dẫn chủ vườn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; hỗ trợ lắp đặt biển nhận diện, phát triển dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm sản phẩm địa phương phục vụ du khách.