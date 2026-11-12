Tràng An được ghi danh Di sản địa chất tiêu biểu thế giới

TPO - Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất ghi danh trong danh sách 100 Di sản địa chất lần thứ ba. Sự kiện tiếp tục khẳng định những giá trị địa chất nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch địa chất gắn với bảo tồn bền vững.
Tháng 12 năm nay, chuyến charter bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến thành phố Matsuyama (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đưa du khách tới khám phá một đô thị có nhịp giao thương sầm uất, tấp nập, hài hòa với truyền thống văn hóa, những không gian di sản ngàn năm.
TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, phương án phân bổ cụ thể lượng hành khách, chuyến bay quốc tế và nội địa giữa hai sân bay Nội Bài và Gia Bình hiện chưa được xác định. Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động và phân chia lưu lượng phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không khu vực.
TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, các loại hình như du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.
TPO - Ngày 11/11, Sở Xây dựng TP. Bắc Ninh cho biết quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống gồm các phân khu 1, 2, 3 xác định sân bay Gia Bình là đầu mối giao thông hàng không cấp quốc gia, dự kiến phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, giữ vai trò cực tăng trưởng với nhiều chức năng kinh tế - xã hội có tính chất dẫn dắt.
TPO - Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội hiện đã hoàn thành giải phóng 99% diện tích mặt bằng và đang triển khai các mũi thi công trên tuyến với giá trị sản lượng đạt 6,21%.
TPO - Tầm nhìn giảm khiến nhiều chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hủy cất cánh. Nhiều chuyến phải bay chờ để đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn mới tiếp cận hạ cánh.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan đối với người đại diện doanh nghiệp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Thời gian qua, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nhóm 06 gây nhiều bất cập.
Đường bay mới thúc đẩy du lịch, giao thương và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới
TPO - Xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La yêu cầu các hộ kinh doanh di dời lều, quán và hàng hóa khỏi khu vực sống lưng khủng long trước 17h ngày 10/11. Từ ngày 11/11, địa phương sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
TPO - Dự án đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh tại Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Diện tích sử dụng đất 0,7 ha.
Một tiện ích mới vừa được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thêm một dịch vụ giao thông quen thuộc ngay trên ứng dụng định danh điện tử.
Sau khi bố qua đời, mẹ phát hiện mắc ung thư, anh Vũ đã vội trở về từ Măng Đen, dành toàn bộ số tiền tích cóp để đưa mẹ đi phượt bằng xe máy, khám phá miền Bắc trong suốt 26 ngày.
TPO - Từ ngày 9-11/11, TP. Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to kèm dông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời.
Vịnh Tiên, trung tâm của Vinhomes Green Paradise, hội tụ hệ sinh thái an cư, nghỉ dưỡng, giải trí, lưu trú quốc tế cùng không gian sinh thái rừng - biển - hồ độc nhất vô nhị. Là mảnh ghép trọng yếu tạo nên bản sắc của siêu đô thị biển, Vịnh Tiên gia tăng sức hấp dẫn cho Vinhomes Green Paradise trên hành trình chinh phục danh hiệu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”.
TPO - Với lượng truy cập trong tháng 10 tăng 19,4% so với tháng trước, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel đã vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.
TPO - Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.