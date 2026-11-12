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Hàng không - Du lịch

Vietjet tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục ghi danh trong Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2026

P.V

Bảng xếp hạng “Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tiếp tục vinh danh Vietjet cùng các doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, FPT, ghi nhận những thành tích nổi bật về tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị.

Bảng xếp hạng do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức từ năm 2012, đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trong ba năm liên tiếp dựa trên tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

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Trao đổi về định hướng tăng trưởng của hãng, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tài chính Vietjet, cho biết ưu tiên của Vietjet là nâng cao hiệu quả khai thác khi mở rộng mạng bay quốc tế: “Với chúng tôi, tăng trưởng có ý nghĩa khi mỗi bước mở rộng mạng bay đi cùng hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Mô hình hàng không hybrid giúp Vietjet mở rộng kết nối, đồng thời mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu với chi phí hợp lý. Đầu tư vào đội tàu bay, công nghệ và đào tạo nhân lực là cách chúng tôi nâng cao năng lực của hãng và đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không.”

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Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 74.385 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, hoàn thành 86% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.721 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Hãng phục vụ hơn 20,7 triệu lượt khách, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

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Song song với kết quả kinh doanh tích cực, Vietjet tiếp tục mở rộng kết nối quốc tế với các điểm đến mới như Almaty (Kazakhstan), Praha (Cộng hòa Séc), Colombo (Sri Lanka), đồng thời mở bán các đường bay kết nối Maldives. Hãng cũng đẩy mạnh đầu tư đội tàu bay thế hệ mới, phát triển công nghệ và hệ sinh thái hàng không, nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ.

Trước đó, Vietjet cũng ghi danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026, cùng nhiều giải thưởng quốc tế như “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới”, “Hãng hàng không quản trị tài chính tốt nhất”… Những thành tựu này tiếp tục khẳng định vị thế của Vietjet, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn hàng không quốc tế.

#Vietjet #Top 50 doanh nghiệp

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