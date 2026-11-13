TPHCM đang 'tăng thu' từ du khách như thế nào?

TPO - Thay vì đón thêm khách, TPHCM đang dịch chuyển sang “thu thêm” từ du khách bằng việc gia tăng trải nghiệm, tiện ích và sản phẩm du lịch bằng vốn lịch sử, văn hóa truyền thống, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Tăng trải nghiệm lịch sử, văn hóa

“Bước chân qua miền ký ức” là tour mới do UBND phường Xuân Hòa tổ chức từ cuối tháng 10, kết nối các kiến trúc trăm năm, nghề sơn mài truyền thống và du lịch đường thủy. Điểm nhấn của hành trình là trải nghiệm ngắm Sài Gòn về đêm trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa xem chương trình nghệ thuật trên thuyền.

UBND phường Tân Bình cũng vừa công bố sản phẩm “Du lịch trải nghiệm, giáo dục truyền thống di sản, văn hóa” gồm hai chương trình “Hành trình di sản Tân Bình” và “Một ngày khám phá Tân Bình”. Miếu Tân Kỳ và Miếu Ông Bổn là điểm nhấn, gắn với câu chuyện “Dấu ấn giao thoa văn hóa Việt, Hoa trên vùng đất Tân Sơn Nhì”. Chợ truyền thống và khu ẩm thực địa phương cũng được đưa vào hành trình để du khách hiểu hơn đời sống giao thương của người dân.

Chợ truyền thống và khu ẩm thực địa phương được đưa vào hành trình, giúp du khách hiểu hơn đời sống giao thương của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình, địa phương còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, không gian tín ngưỡng và ký ức của các thế hệ cư dân, là nguồn tư liệu quý để tìm hiểu quá trình hình thành vùng đất. Phường mong mỗi chuyến tham quan là dịp học tập, bồi đắp tình yêu quê hương, nhất là với thế hệ trẻ. Để mô hình phát triển lâu dài, phường đề nghị các cơ quan, trường học và 32 khu phố xây dựng kế hoạch hưởng ứn và mong được hỗ trợ đào tạo kỹ năng thuyết minh, quảng bá và kết nối sản phẩm.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour - cho biết xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa lịch sử nội đô thể hiện rõ trong mùa lễ hội cuối năm 2026. Theo bà Thu, du khách không chỉ tìm kiếm điểm check-in mà còn mong muốn những hành trình có chiều sâu văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Vietluxtour đã thiết kế các tour kết hợp đi metro, lượng khách quan tâm các tour văn hóa - lịch sử nội đô tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Lễ hội Sông nước TPHCM là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật, góp phần quảng bá lịch sử, bản sắc và hình ảnh thành phố đến du khách.

Ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt - nhận định du khách hiện ưa chuộng những chuyến đi ngắn ngày nhưng giàu trải nghiệm. Theo ông Vũ, lợi thế lớn nhất của TPHCM là khả năng kết nối nhiều mắt xích trong cùng một hành trình, từ di sản, ẩm thực bản địa, sông nước đến giải trí về đêm.

Kích kinh tế đêm, mở rộng không gian du lịch

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cao Thanh Bình - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM - cho biết thành phố xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, cần đầu tư đồng bộ về hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ và gắn chặt với thương mại. Thời gian tới, TPHCM tập trung phát triển nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch cộng đồng, đồng thời đầu tư hệ thống cảng quốc tế, cảng tàu khách lớn để đón các đoàn khách quy mô lớn.

Theo ông Bình, kinh tế đêm còn nhiều dư địa, có thể kéo dài thời gian hoạt động của thương mại, dịch vụ, du lịch và gia tăng nguồn thu cho thành phố. Thành phố sẽ ưu tiên các tuyến, điểm, khu vực có tiềm năng hình thành không gian kinh tế đêm. Quý cuối năm là thời điểm sôi động, TPHCM có thể khai thác lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật, show diễn tái hiện lịch sử, truyền thống để tạo sản phẩm đặc trưng, giới thiệu hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế.

Chợ Bến Thành là một trong những biểu tượng văn hóa, lịch sử lâu đời của TPHCM, thu hút du khách tham quan, mua sắm và khám phá nhịp sống đô thị.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng cần quy hoạch các tuyến, điểm kinh tế đêm có trọng tâm, tránh phát triển tự phát, dàn trải. Kinh tế đêm không chỉ là mua sắm, ăn uống mà phải kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa, không gian giải trí và dịch vụ đi kèm. Thành phố cần chính sách thu hút các dự án phim ảnh, sự kiện văn hóa, nghệ thuật để kết nối sản xuất nội dung với quảng bá điểm đến.

Những câu chuyện lịch sử Sài Gòn - TPHCM nếu được tái hiện sinh động sẽ thành chất liệu cho sản phẩm trải nghiệm, còn các lễ hội cần được nâng tầm, gắn với di sản và sự tham gia của cộng đồng. Ông Bình cũng đề xuất đầu tư thêm khu vui chơi, giải trí và công trình phục vụ du khách như cầu đi bộ, không gian concert, sự kiện quy mô lớn, đồng thời tăng liên kết với các tỉnh, thành để hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng.