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Hàng không - Du lịch

Nằm giữa rừng tuyết Lapland, ngắm cực quang qua mái kính

P.V

Nằm dưới mái kính giữa rừng tuyết Lapland (Phần Lan), tôi chờ hơn hai giờ mới nhìn thấy vệt sáng xanh đầu tiên trên bầu trời. Đó trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến khám phá Bắc Âu.

Căn phòng có cả bầu trời trên mái

Đã hơn hai giờ kể từ lúc tôi tắt bớt đèn trong phòng. Ngoài mái kính, bầu trời vẫn tối, thấp thoáng những ngọn thông phủ tuyết. Thi thoảng, một vệt sáng mờ khiến tôi ngỡ cực quang sắp xuất hiện, nhưng nhìn kỹ chỉ là mây trôi ngang.

Nằm trên chiếc giường ấm, tôi bắt đầu hiểu sức hấp dẫn của một tour săn cực quang: dù đã đến vùng đất gần Bắc Băng Dương, không ai có thể biết chắc đêm ấy mình có nhìn thấy những dải sáng kỳ ảo hay không.

Những lều kính Kakslauttanen nằm dưới bầu trời đổi màu trong một đêm cực quang.
Những lều kính Kakslauttanen nằm dưới bầu trời đổi màu trong một đêm cực quang.

Vài giờ trước, tôi đặt chân đến Kakslauttanen Arctic Resort, khu nghỉ dưỡng thuộc vùng Lapland, miền bắc Phần Lan. Đây là điểm dừng chân trong hành trình 12 ngày khám phá Bắc Âu cùng Premier Tour. Sau những ngày đi qua miền bắc Na Uy, trải nghiệm ngồi xe tuần lộc và săn cua hoàng đế, tôi háo hức nhất với một đêm ngủ giữa rừng tuyết.

Kakslauttanen nằm cách Vòng Bắc Cực khoảng 250 km về phía bắc, nổi tiếng với những căn nhà vòm kính, còn gọi là glass igloo. Các căn phòng nằm rải rác giữa rừng thông. Khi trời tối, ánh đèn bên trong hắt qua lớp kính, khiến chúng trông như những quả cầu phát sáng trên nền tuyết trắng.

Nằm trong lều kính ngắm nhìn cực quang đầy ấm áp và dễ chịu
Nằm trong lều kính ngắm nhìn cực quang đầy ấm áp và dễ chịu

Bên trong phòng, hệ thống sưởi giữ không khí dễ chịu, trái ngược với giá lạnh ngoài trời. Từ giường ngủ, tôi chỉ cần ngước mắt là nhìn thấy bầu trời cùng những ngọn thông phía xa. Cảm giác ấy gợi nhớ những đêm tuổi thơ nằm ngắm sao ngoài sân nhà, chỉ khác rằng giờ đây tôi đang giữa mùa đông Lapland, chờ một hiện tượng thiên nhiên trước đó chỉ biết qua ảnh.

Vệt sáng xuất hiện sau hơn hai giờ

Trước khi nhận phòng, chúng tôi tham gia chương trình Planetarium Show, tìm hiểu về cực quang. Mùa quan sát hiện tượng này tại Kakslauttanen thường kéo dài từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 4 năm sau. Tháng 12, khi tôi đến, thời gian ban đêm ở Lapland rất dài, nhưng điều đó không có nghĩa du khách chắc chắn gặp cực quang. Khả năng quan sát còn phụ thuộc vào hoạt động địa từ, mây và thời tiết.

Cực quang phủ những dải sáng xanh lên bầu trời đêm Lapland.
Cực quang phủ những dải sáng xanh lên bầu trời đêm Lapland.

Trở lại phòng, tôi tắt bớt đèn và hướng mắt lên mái kính. Sự ấm áp khiến tôi muốn ngủ, nhưng ý nghĩ cực quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào lại khiến tôi cố thức.

Rồi một vệt xanh nhạt hiện lên gần đường chân trời. Ban đầu, nó mờ đến mức tôi tưởng lại là một đám mây. Nhưng thay vì tan đi, vệt sáng dần rõ hơn, kéo dài và uốn cong phía trên những ngọn thông phủ tuyết.

Tôi nhận ra mình đang nhìn thấy cực quang lần đầu tiên trong đời.

Không rực rỡ như những bức ảnh phơi sáng từng xem, ánh sáng ngoài đời dịu hơn. Những dải xanh lục chậm rãi dịch chuyển trên nền trời đen, có lúc trải rộng như một tấm rèm mỏng, lúc thu hẹp rồi sáng lên ở một vị trí khác. Chúng liên tục thay đổi hình dạng, khiến tôi không muốn rời mắt.

Đôi khi, ánh sáng yếu dần, tưởng chừng màn trình diễn đã kết thúc. Nhưng ít phút sau, một dải xanh khác lại xuất hiện. Tôi vẫn nằm trên giường, cách bầu trời mùa đông chỉ một lớp kính, theo dõi những chuyển động ấy mà không phải bước ra ngoài trời lạnh.

Cực quang xuất hiện ngay phía trên những lều kính, tạo nên khung cảnh đặc trưng của đêm Lapland.
Cực quang xuất hiện ngay phía trên những lều kính, tạo nên khung cảnh đặc trưng của đêm Lapland.

Điều đặc biệt không chỉ là được nhìn thấy cực quang, mà còn là cảm giác chờ đợi một điều không thể hẹn trước. Không có thời gian biểu hay lời bảo đảm nào cho khoảnh khắc ấy. Chính sự bất ngờ khiến tôi càng trân trọng những gì đang diễn ra trên bầu trời.

Đêm đáng nhớ nhất của hành trình

Đêm ở Kakslauttanen không có hoạt động náo nhiệt. Tôi chỉ nằm yên trong căn phòng ấm, nhìn những dải sáng chuyển động phía trên khu rừng im lìm trong tuyết. Giữa không gian tĩnh lặng, thời gian dường như trôi chậm hơn.

Sáng hôm sau, đoàn tiếp tục đến Rovaniemi, nơi gắn với hình ảnh quê hương Ông già Noel. Hành trình còn có trải nghiệm tàu phá băng trước khi khép lại tại Helsinki. Mỗi điểm đến đều mang một dấu ấn riêng, nhưng khi nhớ về 12 ngày khám phá Bắc Âu, hình ảnh hiện lên rõ nhất trong tôi vẫn là vệt sáng xanh đầu tiên phía trên mái kính ở Lapland.

Trải nghiệm tour săn cực quang khám phá Bắc Âu cùng Premier Tour
Trải nghiệm tour săn cực quang khám phá Bắc Âu cùng Premier Tour

Đêm ấy, tôi có một chiếc giường đủ ấm và một căn phòng đủ yên tĩnh để ngủ ngon. Nhưng tôi chỉ muốn thức thêm một chút, để được nhìn bầu trời lâu hơn.

Nhìn lại hành trình 12 ngày khám phá Bắc Âu, tôi thấy mình may mắn khi có Premier Tour đồng hành, từ những trải nghiệm săn cua hoàng đế ở Na Uy, khám phá quê hương Ông già Noel đến đêm ngắm cực quang đáng nhớ tại Lapland. Sự chu đáo trong suốt chuyến đi giúp tôi có thêm thời gian tận hưởng từng khoảnh khắc, thay vì bận tâm đến những việc nhỏ trên đường. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ còn cơ hội cùng Premier Tour khám phá thêm nhiều vùng đất và những kỳ quan thiên nhiên khác trên thế giới.

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#cực quang Lapland

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