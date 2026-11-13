Kiên quyết xử lý lều quán phá vỡ cảnh quan Tà Xùa

TPO - Ngày 11/11, Sở Xây dựng TP. Bắc Ninh cho biết quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống gồm các phân khu 1, 2, 3 xác định sân bay Gia Bình là đầu mối giao thông hàng không cấp quốc gia, dự kiến phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, giữ vai trò cực tăng trưởng với nhiều chức năng kinh tế - xã hội có tính chất dẫn dắt.