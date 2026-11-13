[CLIP] Xe tải bất ngờ lao lên lề, tông sập mặt tiền nhà dân ở TPHCM

TPO - Sáng 13/11, khi đến trước nhà số 975 đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), chiếc xe tải bất ngờ lao lên lề, tông vào nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá và khung sắt văng tung tóe. Đầu xe tải bị biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát.
TPO - 10 sáng nay 13/11, tại cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, TPHCM đã xảy ra vụ nổ làm sập 3 căn nhà liền kề. Cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ, chưa có thông tin thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
TPO - Sáng 13/11, một vụ nổ lớn xảy ra trên đường Bùi Văn Ba, TPHCM, khiến 3 căn nhà đổ sập, nhiều tài sản hư hỏng, hiện trường tan hoang.
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, sẽ rà lại các điều kiện, hành vi bị cấm, chống xung đột lợi ích trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng và đáp ứng các yêu cầu quản lý.
TPO - Ngày 13/11, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua việc miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 2 nhân sự thay thế.
TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.
TPO - Áp lực giải ngân là có, áp lực doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần kinh phí là có. Nhưng áp lực hơn nữa là từng đồng ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
TPO - Bản quy hoạch định hướng sông Hồng thành trục không gian xanh, văn hóa và kinh tế chiến lược, đồng thời ưu tiên tuyệt đối cho an toàn phòng chống lũ. Do đó, Hà Nội sẽ từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại các khu dân cư ngoài đê, kết hợp với tái định cư và xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
TPO - Khu vực Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có những thay đổi đáng kể, dần lộ rõ hình hài sau thời gian giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.
Phú Thọ đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030 với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.
TPO - Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, điều người dân và doanh nghiệp cần là kết quả đo có thể tin cậy, kiểm tra và xác nhận khi cần thiết. Vì vậy, chuyển đổi số trong đo lường phải gắn với bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, phòng ngừa việc can thiệp trái phép và đảm bảo căn cứ giải quyết khi có tranh chấp.
TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao tặng Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 – 20/11.
TPO - Dự báo trong sáng nay (13/11), miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét, từ chiều mưa giảm dần. Khu vực miền Trung hôm nay cũng có lúc có mưa nhưng cường độ giảm mạnh so với những ngày trước.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến các vết nứt trên núi Gò Oát sụt lún và mở rộng, đe dọa 61 hộ dân dưới chân núi. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp sơ tán 216 người đến nơi an toàn.
TPO - Khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105mm còn sót lại sau chiến tranh.
TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 5 một khách sạn ở Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến một người mắc kẹt phải chạy ra ban công kêu cứu.