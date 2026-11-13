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Xã hội

[CLIP] Xe tải bất ngờ lao lên lề, tông sập mặt tiền nhà dân ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Thy Ngân

TPO - Sáng 13/11, khi đến trước nhà số 975 đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), chiếc xe tải bất ngờ lao lên lề, tông vào nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá và khung sắt văng tung tóe. Đầu xe tải bị biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát.

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