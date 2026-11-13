[CLIP] Xe tải bất ngờ lao lên lề, tông sập mặt tiền nhà dân ở TPHCM

TPO - Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, điều người dân và doanh nghiệp cần là kết quả đo có thể tin cậy, kiểm tra và xác nhận khi cần thiết. Vì vậy, chuyển đổi số trong đo lường phải gắn với bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, phòng ngừa việc can thiệp trái phép và đảm bảo căn cứ giải quyết khi có tranh chấp.