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Phát hiện 4 vật thể nghi đầu đạn 105mm tại hiện trường vụ nổ chết người ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105mm còn sót lại sau chiến tranh.

Tối 12/11, lãnh đạo UBND xã Núi Thành cho biết, địa phương vừa báo cáo kết quả xử lý ban đầu vụ nổ khiến ông D. D. (58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ) tử vong.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh CTV

Theo báo cáo, khoảng 8h50 cùng ngày, tại nhà ông D. xảy ra tiếng nổ lớn. Người dân sống gần hiện trường cho biết sau tiếng nổ, khu vực xuất hiện mùi giống mùi thuốc nổ.

Tại hiện trường, ông D. được phát hiện tử vong ở khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà, thi thể không còn nguyên vẹn. Mái tôn căn nhà bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ. Ngoài ra, một mảng tường nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính hơn 1 m.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi vấn là đầu đạn 105 mm tồn đọng sau chiến tranh.

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Mái tôn căn nhà bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ sau vụ nổ

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiếp nhận, vận chuyển các vật thể nghi là vật liệu nổ về hầm tập kết tại thao trường bắn của đơn vị. UBND xã giao đơn vị lập tờ trình, đề nghị cơ quan chức năng phối hợp xử lý theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

UBND xã Núi Thành yêu cầu rà soát các hộ dân có nguy cơ cất giữ vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý thu gom, cất giữ, tháo gỡ bom, mìn và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện vật thể nghi là bom, đạn.

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#vụ nổ Núi Thành #đầu đạn 105mm #vật liệu nổ #Đà Nẵng #bom đạn sót lại

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