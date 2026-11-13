Báo cáo chi tiết nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng

TPO - Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027, nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026.

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025, sáng 13/11.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 4,2 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 13/11. Ảnh: Như Ý

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 4,5 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Bội chi ngân sách Nhà nước là hơn 400.000 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nghị quyết nêu rõ tổng mức vay của ngân sách Nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025. Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quốc hội đề nghị Chính phủ quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách Nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách Nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách Nhà nước, Quốc hội yêu cầu hủy bỏ, thu hồi về ngân sách Nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2026 và năm 2025 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

Chính phủ cũng cần báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027, nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026.

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2025, công tác quản lý điều hành ngân sách Nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

Trong nước phải đối mặt với thiên tai lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đồng thời triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ sẽ hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách Nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách trong thời gian tới.