MSB được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng ngân hàng uy tín năm 2026

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa được chính thức vinh danh tại lễ trao giải Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 tại 3 hạng mục: Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu, Ngân hàng Số tiêu biểu và Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu.

Giải thưởng Vietnam Outstanding Banking Awards là hệ thống giải thưởng thường niên uy tín ngành tài chính, do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Vietnam phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức từ năm 2012. Sự kiện tìm kiếm và tôn vinh những tổ chức tín dụng có kết quả hoạt động xuất sắc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành ngân hàng và nền kinh tế xã hội.

MSB được vinh danh với 3 giải thưởng tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 (Ảnh: MSB)

Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu: Tăng trưởng bứt phá dựa trên tư duy cá nhân hóa

Giải thưởng khẳng định vị thế và tốc độ tăng trưởng vượt trội của mảng bán lẻ tại MSB trong những năm qua. Bằng việc thực hiện số hóa toàn diện hàng chục hành trình trải nghiệm của khách hàng từ mở tài khoản, chuyển tiền đến giải ngân vốn vay, MSB đã dịch chuyển thành công phần lớn giao dịch truyền thống tại quầy lên không gian số.

Chiến lược đơn giản hóa thủ tục và cá nhân hóa tối đa theo nhu cầu thực tế của từng phân khúc giúp ngân hàng tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Đây cũng là bệ phóng vững chắc giúp MSB liên tục gia tăng tỷ lệ tương tác của người dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút thêm hàng triệu khách hàng mới tham gia vào hệ sinh thái tài chính bán lẻ của mình.

Ngân hàng Số tiêu biểu: Đột phá hạ tầng công nghệ và tự động hóa quy trình

Danh hiệu này là minh chứng cho thành quả đầu tư mạnh mẽ của MSB vào hạ tầng công nghệ, đặc biệt là việc nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) thế hệ mới. Nền tảng hiện đại này cho phép hệ thống xử lý giao dịch với tốc độ siêu tốc, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối cho mọi dữ liệu của khách hàng.

Nhờ tích hợp giải pháp định danh điện tử eKYC tinh vi kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), khách hàng cá nhân hiện có thể tự mở tài khoản trực tuyến 100% chỉ trong vài phút. Đồng thời, quy trình phê duyệt hồ sơ và giải ngân được tự động hóa tối đa, cắt giảm triệt để thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm số mượt mà chưa từng có.

Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu

Hạng mục đặc biệt này tôn vinh sản phẩm SHOP360 – một giải pháp tài chính số mang tính đột phá được MSB thiết kế chuyên biệt cho nhóm chủ hộ kinh doanh theo định hướng tích hợp ngân hàng, công nghệ và mạng lưới đối tác để tạo ra một mô hình phục vụ “all-in-one”. Sản phẩm tích hợp trọn gói nhiều tiện ích thông minh như tính năng chia sẻ biến động số dư cho nhân viên, tạo mã QR thanh toán động giúp tối ưu hóa quản lý dòng tiền thu/chi hàng ngày.

Đáng chú ý, SHOP360 còn đóng vai trò như một trợ lý số giúp các hộ kinh doanh thích ứng nhanh chóng với các quy định mới của cơ quan nhà nước về quản lý thuế và áp dụng hóa đơn điện tử. Kết hợp với các gói ưu đãi lớn về lãi suất và phí giao dịch, giải pháp giúp gỡ bỏ áp lực chi phí và chuẩn hóa mô hình vận hành kinh doanh nhỏ lẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Tổng Giám đốc MSB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ cho biết: “Trong kỷ nguyên số và AI, giá trị của công nghệ không nằm ở việc ứng dụng bao nhiêu công nghệ mới, mà ở khả năng hiểu khách hàng, giải quyết những nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị dài hạn. Đó cũng là cách MSB nhìn về phát triển bền vững: lấy công nghệ làm nền tảng để mang tới những giải pháp tài chính thuận ích cho khách hàng.”

Đại diện MSB đã chia sẻ góc nhìn của ngân hàng về hành trình phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, đồng thời nhấn mạnh việc cung cấp các giải pháp thuận ích cho khách hàng.

Định hướng này cũng được thể hiện trong chiến lược phát triển của MSB, với mục tiêu trở thành Digital First Bank, lấy công nghệ và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Với quy mô phục vụ gần 10 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới gần 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, ngân hàng đang không ngừng phát triển các giải pháp số gắn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Việc được vinh danh tại 3 hạng mục lớn của Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu mà còn tạo động lực để MSB tiếp tục nâng cấp các giải pháp số, mang lại những giá trị thiết thực nhất cho khách hàng trên hành trình cùng vươn tầm.