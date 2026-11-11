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Kinh tế

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (11/11), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 139 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 139,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC quay về quanh mốc 139 triệu đồng/lượng (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh bởi thế giới lao dốc. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.044 USD/ounce, giảm 61 USD so với chiều qua, tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới phân tích. Lạm phát lõi cũng tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%.

Số liệu lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm tăng lên 4,731%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,988%. Chỉ số USD tăng khoảng 0,56%.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền - trở nên lớn hơn.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 11 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.420 - 25.800 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh tăng nhưng giá USD vẫn duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 25.840 - 25.890 đồng/USD, tăng 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

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