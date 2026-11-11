10 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát tự chủ 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm tương đương 8.798 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2026, các nhà máy phát điện tận dụng nhiệt, khí dư của 2 Khu Liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất và Hòa Phát Hải Dương đạt công suất hơn 4,6 tỷ kWh. Sản lượng điện này đáp ứng trên 90% nhu cầu điện sản xuất của 2 Khu liên hợp, quy đổi theo giá điện hiện hành, giá trị làm lợi tương đương 8.798 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát tự chủ 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm tương đương 8.798 tỷ đồng

Các Khu liên hợp sản xuất gang thép của Hòa Phát đều áp dụng công nghệ tuần hoàn khép kín, thu hồi toàn bộ nhiệt dư trong luyện coke, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, luyện thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

Sản lượng phát điện của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2026

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 12 triệu tấn mỗi năm. Hiện Khu liên hợp đang vận hành đồng bộ 2 Nhà máy Nhiệt điện gồm 10 tổ máy phát với tổng công suất 600MW. 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng phát điện của Thép Hòa Phát Dung Quất đạt 3,96 tỷ kWh, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, giúp chủ động trên 90% nhu cầu điện cho sản xuất của toàn Khu liên hợp. Luỹ kế từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2026, Thép Hòa Phát Dung Quất ghi nhận tổng sản lượng phát điện gần 17 tỷ kWh.

Sản lượng phát điện của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương từ năm 2010 đến tháng 10/2026

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương có công suất 2,5 triệu tấn/năm. Hiện Khu liên hợp đang vận hành 5 tổ máy phát điện với tổng công suất 114 MW. Trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng phát điện đạt hơn 652 triệu kWh, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025. Luỹ kế từ năm 2010 đến tháng 10/2026, sản lượng phát điện của Thép Hòa Phát Hải Dương đạt gần 7 tỷ kWh.

Song song với việc duy trì sản lượng phát điện ổn định, Thép Hòa Phát Hải Dương luôn cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ máy phát điện, tối ưu chi phí sản xuất. Công ty đang lắp đặt công nghệ khử khoáng cho nước cấp nồi hơi, hạn chế cặn bám tua-bin, chống ăn mòn đường ống và bảo đảm hệ thống phát điện vận hành an toàn, hiệu quả. Trong thời gian tới, Thép Hòa Phát Hải Dương tiếp tục triển khai hệ thống vệ sinh tự động trực tuyến cho ống bình ngưng, nâng cao hiệu suất phát điện của toàn Khu liên hợp.

Tập đoàn Hòa Phát tự chủ phần lớn nhu cầu điện sản xuất thép, đảm bảo sự vận hành ổn định, liên tục của các Khu liên hợp. Nguồn điện tự cấp giúp Hòa Phát tiết kiệm chi phí, góp phần bảo vệ môi trường và giảm tải áp lực cho lưới điện quốc gia, đặc biệt trong các đợt cao điểm nắng nóng.