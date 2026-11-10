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Sẵn hơn 1.000 tỷ đồng, vì sao Cần Thơ không tiêu được?

Cảnh Kỳ

TPO - Tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại Cần Thơ năm 2026 mới đạt gần 13%, còn hơn 1.000 tỷ đồng chưa giải ngân trong thời gian còn lại của năm. Một số đơn vị xin trả lại kế hoạch vốn do không có khả năng giải ngân, hoặc có sự thay đổi.

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ làm việc với Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thành phố, các sở ngành về giải ngân vốn các chương trình trên địa bàn.

Năm nay, tổng nguồn vốn các chương trình MTQG tại Cần Thơ hơn 1.160 tỷ đồng, tới nay mới giải ngân khoảng 146 tỷ đồng, gần 13%. Trong đó, nguồn vốn năm nay mới giải ngân 7,6%, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp hầu như chưa được sử dụng hiệu quả.

Vốn kéo dài chuyển sang năm nay hơn 600 tỷ đồng, mới giải ngân hơn 17%. Hơn 500 tỷ đồng chưa giải ngân ở các chương trình trọng điểm như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa.

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Theo đánh giá, việc chậm giải ngân do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

​Bà Lê Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - cho biết, kế hoạch vốn ban đầu được giao cho ngành y tế 11,8 tỷ đồng, tuy nhiên đơn vị kiến nghị giảm xuống còn khoảng 560 triệu đồng, do phần lớn nguồn kinh phí không thể triển khai thực hiện.

Theo bà Ngân, nguyên nhân chủ yếu do sau sáp nhập, một số xã, phường không còn tồn tại hoặc không còn đối tượng thụ hưởng theo quy định của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Do không có văn bản hướng dẫn cho phép mở rộng phạm vi sang địa bàn mới và các nguồn vốn chuyển từ năm trước không thể giải ngân, Sở Y tế buộc phải kiến nghị trả lại.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ - cho hay, sở được phân bổ vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 1,2 tỷ đồng, đang đề nghị trả lại hơn 500 triệu đồng. Chương trình MTQG phát triển văn hóa năm nay, nguồn vốn sự nghiệp (81 tỷ đồng) và vốn đầu tư phát triển (173 tỷ đồng) đang được khẩn trương triển khai, mua sắm và bàn giao để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiến nghị Sở Tài chính sớm gỡ vướng mắc về số liệu và thủ tục nhập dự toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Cần Thơ, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho thấy nhiều công trình hạ tầng giao thông xuống cấp. Phần lớn nguồn vốn sự nghiệp sau điều chỉnh được phân bổ về các địa phương để thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình này...

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Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, năm sắp hết nhưng còn hơn 1.000 tỷ đồng vốn các chương trình MTQG. Các sở ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát, phối hợp tháo gỡ khó khăn, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ông Nam yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ nhu cầu vốn của từng dự án, địa bàn, bảo đảm hoàn thành việc nhập dự toán. Các chủ đầu tư phải bám sát địa bàn, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

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