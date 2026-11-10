EVNNPT và EVNNPC tăng cường phối hợp đầu tư, bảo đảm đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối

Ngày 10/11/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị phối hợp công tác đầu tư xây dựng giữa hai Tổng công ty. Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐTV EVNNPT và bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị có Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi, Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện, cùng các thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc hai Tổng công ty.

Tham dự hội nghị có Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi, Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện, cùng các thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc hai Tổng công ty.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT và Chủ tịch HĐTV EVNNPC ký kết biên bản công tác phối hợp đầu tư xây dựng giữa EVNNPT và EVNNPC trước sự chứng kiến của lãnh đạo 2 Tổng công ty

Nhiều kết quả tích cực trong phối hợp đầu tư

Theo kết quả rà soát việc thực hiện Thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện giữa 2 Tổng công ty được ký tháng 8/2024, hai Tổng công ty đã thống nhất phối hợp triển khai 47 dự án, gồm 37 dự án xây dựng mới và 10 dự án tại các trạm biến áp (TBA) 220kV đang vận hành.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành 14/23 dự án đăng ký đóng điện trong giai đoạn 2024-2025. Hai bên phối hợp đóng điện, đưa vào vận hành đồng bộ 49 ngăn lộ 110kV tại 10 TBA 220kV, góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện và khả năng vận hành linh hoạt của lưới điện khu vực miền Bắc.

Tuy nhiên, tiến độ một số công trình lưới điện do 2 Tổng công ty đầu tư chưa đáp ứng cam kết, phải điều chỉnh sang giai đoạn 2026-2028. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ đồng bộ giữa các công trình truyền tải và phân phối, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản và nguồn vốn đầu tư.

Trong dự thảo Thỏa thuận phối hợp đầu tư năm 2026, hai Tổng công ty dự kiến thống nhất danh mục 37 dự án, gồm 32 dự án xây dựng mới và 5 dự án nâng công suất các TBA 220kV đang vận hành, với tổng quy mô 203 ngăn lộ 110kV.

Theo kế hoạch, EVNNPT dự kiến hoàn thành 25 ngăn lộ trong những tháng còn lại của năm 2026, 52 ngăn lộ trong năm 2027. Trọng tâm trong quý IV/2026 là hoàn thành các ngăn lộ 110kV tại các TBA 220kV Sầm Sơn, Hải Hậu, Yên Dũng, Sông Công, Bắc Ninh 3, Yên Bái và An Lão. Năm 2027, EVNNPT tập trung triển khai các công trình TBA 220kV Điện Biên, Phong Thổ, Bắc Ninh 5, Lục Yên, Móng Cái và lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại một số TBA 220kV.

Bên cạnh phối hợp đầu tư các ngăn lộ 110kV, hai Tổng công ty đang triển khai phương án đầu tư các đoạn đường dây đi chung cột thuộc dự án đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị và các dự án lưới điện 110kV liên quan bảo đảm đồng bộ tiến độ và hiệu quả khai thác công trình.

Một nội dung quan trọng khác là đề xuất phân định lại nhiệm vụ đầu tư đối với các công trình 220kV mang tính chất phân phối, cấp điện trực tiếp cho phụ tải khu vực. EVNNPT đề nghị EVNNPC xem xét tiếp nhận làm chủ đầu tư một số dự án TBA 220kV và đường dây đấu nối đồng bộ tại miền Bắc.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT và Tổng giám đốc EVNNPC ký kết và trao biên bản công tác phối hợp dự án đi chung cột giữa EVNNPT và EVNNPC

Thống nhất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp

Tại hội nghị, lãnh đạo hai Tổng công ty và các ban chuyên môn đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là công tác quy hoạch, thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến đường dây, bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư các công trình lưới điện đồng bộ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung và Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh đánh giá cao sự phối hợp giữa hai Tổng công ty trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Lãnh đạo hai Tổng công ty khẳng định công tác phối hợp có ý nghĩa quan trọng, cần được duy trì thường xuyên, chặt chẽ để bảo đảm các dự án được triển khai nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả.

Hai bên thống nhất duy trì họp định kỳ 3 tháng/lần để rà soát tiến độ thực hiện các dự án lưới điện 220kV, 110kV theo Thỏa thuận đã ký; kịp thời nhận diện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng của mỗi Tổng công ty được giao làm đầu mối thường xuyên trao đổi, cập nhật tiến độ, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo tại các cuộc họp định kỳ; chủ động thông tin những dự án có nguy cơ chậm tiến độ để phối hợp xử lý.

EVNNPC có trách nhiệm thường xuyên cập nhật nhu cầu phụ tải, tiến độ các nguồn điện và thời điểm dự kiến đưa vào vận hành các đường dây 110kV đấu nối sau TBA 220kV, làm cơ sở để EVNNPT chủ động xây dựng, điều chỉnh tiến độ đầu tư, đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất nguồn điện và phát triển phụ tải.

Đối với công tác phối hợp với địa phương, hai Tổng công ty thống nhất EVNNPC là đầu mối làm việc với chính quyền, các sở, ban, ngành và UBND các tỉnh, tạo điều kiện để lãnh đạo hai bên trực tiếp làm việc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC và các Truyền tải điện khu vực trong quá trình làm việc với địa phương, tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả triển khai các công trình.

Hai Tổng công ty cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phối hợp chặt chẽ trong thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến, thiết kế và tổ chức thi công; kịp thời thông báo những thay đổi liên quan đến quy hoạch, vị trí trạm và hướng tuyến đường dây để bảo đảm tính đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối.

Việc cụ thể hóa trách nhiệm, tăng cường trao đổi thông tin và duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên giữa EVNNPT và EVNNPC sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, khai thác tối ưu tài sản lưới điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc.