Logistics hàng nặng: J&T Cargo sẵn sàng giao nhận dịp 11.11

Mùa mua sắm 11.11 tạo áp lực lớn cho logistics khi nhu cầu giao nhận tăng cao, đặc biệt với hàng cồng kềnh. Để duy trì dòng chảy hàng hóa, các đơn vị vận chuyển phải chủ động dự báo sản lượng và tổ chức kho bãi, phương tiện, nhân sự giao nhận.

Theo số liệu từ nền tảng phân tích dữ liệu Metric, tổng doanh số trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 441.970 tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng của thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống logistics, đặc biệt trong những đợt mua sắm tập trung như 11.11 và mùa sale cuối năm.

J&T Cargo sẵn sàng các phương án tăng cường xử lý hàng hóa dịp sale 11.11

Đáng chú ý, cơ cấu tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang các mặt hàng giá trị cao và kích thước lớn. Trước sự bùng nổ của nhóm hàng cồng kềnh, các doanh nghiệp logistics hàng nặng đã chuyển từ phương thức xử lý theo sản lượng phát sinh sang chủ động dự báo nhu cầu, chuẩn bị nguồn lực và xây dựng phương án ứng phó cho từng giai đoạn cao điểm.Đơn cử như tại J&T Cargo, đơn vị vận chuyển hàng nặng này đã sớm chủ động cùng đối tác dự báo sản lượng có thể phát sinh trong dịp sale 11.11. Từ dữ liệu dự báo, đơn vị tính toán năng lực phân loại tại các trung tâm phân phối, nhu cầu sử dụng xe tải, phương án kết nối các tuyến vận chuyển và số lượng nhân viên giao nhận cần bố trí tại từng khu vực. Việc chuẩn bị trước giúp hệ thống chủ động phân bổ nguồn lực, hạn chế tình trạng hàng hóa ùn ứ khi lượng đơn tăng đột biến.

Tại các trung tâm phân phối, J&T Cargo tăng cường nhân sự thời vụ phụ trách phân loại và điều phối hàng hóa. Song song đó, đội xe vận chuyển được bổ sung theo nhu cầu thực tế, kết hợp tối ưu tuyến đường và chuẩn hóa quy cách xếp dỡ nhằm nâng cao hiệu suất vận chuyển hàng nặng, hàng kiện lớn.

Đối với nhóm hàng cồng kềnh, việc tổ chức kho bãi và trang thiết bị hỗ trợ bốc xếp đóng vai trò quan trọng. Các thiết bị như xe nâng, xe đẩy tải trọng lớn giúp giảm sức lao động thủ công, hỗ trợ quá trình di chuyển, sắp xếp hàng hóa an toàn hơn. Việc ứng dụng công nghệ quản lý vị trí lưu kho cũng góp phần rút ngắn thời gian tìm kiếm, xử lý hàng hóa.

Shipper J&T Cargo chuẩn bị lên đường giao hàng cho khách

Ở khâu giao nhận, các bưu cục chủ động điều chỉnh ca làm việc và điều phối shipper phù hợp với sản lượng phát sinh. Đặc biệt, với các shop online có lượng đơn tăng cao trong dịp 11.11, bưu cục linh hoạt điều phối shipper lấy hàng ngoài giờ, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng hàng tại shop.

Bên cạnh đó, hệ thống chăm sóc khách hàng được duy trì qua các kênh như livechat, hotline và nền tảng mạng xã hội để tiếp nhận, hỗ trợ xử lý thông tin phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Theo đại diện J&T Cargo, việc chuẩn bị đồng bộ từ nhân sự, phương tiện đến công nghệ quản lý vận hành giúp các bưu cục chủ động hơn trước biến động sản lượng, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu giao hàng nặng của các nhà bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm.

Được biết, J&T Cargo hiện đang khai thác tổng diện tích kho bãi 30.000 m², cùng đội ngũ 500 nhân sự thao tác kho. Đây là nguồn lực phục vụ hoạt động tiếp nhận, lưu kho, phân loại và luân chuyển hàng hóa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức không gian xử lý phù hợp với đặc thù của hàng nặng, hàng cồng kềnh.

Cùng với hạ tầng kho bãi, lực lượng 1.500 shipper tham gia hoạt động giao nhận đang hoạt động tại gần 140 bưu cục là một trong những nguồn lực giúp J&T Cargo triển khai dịch vụ vận chuyển hàng nặng đến khách hàng. Đến hết tháng 10/2026, đơn vị đã ghi nhận hơn 85.000 tấn hàng hóa được vận chuyển, phản ánh quy mô sản lượng mà hệ thống đã xử lý.

Đội ngũ Chăm sóc khách hàng sẵn sàng hỗ trợ thông tin đơn hàng trong mùa cao điểm

Với các doanh nghiệp vận chuyển hàng nặng, mùa sale 11.11 không chỉ là giai đoạn kiểm tra khả năng đáp ứng sản lượng tăng cao mà còn là dịp đánh giá mức độ phối hợp giữa hạ tầng kho bãi, phương tiện, nhân sự và công nghệ quản lý.

Thực tế cho thấy, việc bổ sung nguồn lực trong ngắn hạn cần đi cùng khả năng dự báo và điều phối linh hoạt. Đặc biệt, với hàng cồng kềnh và hàng kiện lớn, yêu cầu không dừng lại ở tốc độ giao nhận mà còn bao gồm khả năng kiểm soát chất lượng xử lý, hạn chế hư hỏng và bảo đảm an toàn hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

Khi TMĐT tiếp tục mở rộng sang những nhóm sản phẩm có trọng lượng và kích thước lớn, khả năng giao hàng nặng an toàn, ổn định và linh hoạt sẽ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics.Tìm hiểu thêm về dịch vụ vận chuyển hàng nặng J&T Cargo tại đây.