VietinBank Premium công bố 3 phân hạng khách hàng ưu tiên mới

Tại khách sạn Fairmont Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức sự kiện “Từ thành tựu đến di sản” (From Success to Lasting Legacy), chính thức công bố hệ thống ba phân hạng Khách hàng Ưu tiên mới của VietinBank Premium gồm Platinum, Diamond và Elite, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược nâng tầm mô hình phục vụ và trải nghiệm Khách hàng Ưu tiên.

VietinBank Premium công bố hệ thống ba phân hạng Khách hàng Ưu tiên

Với thông điệp “Ba phân hạng – Một chuẩn mực mới”, VietinBank Premium xây dựng mô hình đồng hành chuyên biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm, tương ứng với quy mô tài sản, nhu cầu và từng giai đoạn phát triển của khách hàng. Cùng năng lực tư vấn, giải pháp tài chính – phi tài chính và hệ sinh thái đối tác chiến lược, VietinBank đáp ứng toàn diện nhu cầu về tài chính, kinh doanh, sức khỏe, phong cách sống và gia đình.

Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank phát biểu khai mạc chương trình.

Việc ra mắt ba phân hạng mới là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi mô hình kinh doanh Khách hàng Ưu tiên của VietinBank, từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên sản phẩm và quyền lợi sang mô hình phục vụ chuyên biệt, lấy nhu cầu và giá trị quan hệ khách hàng làm trọng tâm. Theo đó, mỗi khách hàng được phục vụ tương xứng với quy mô tài sản và nhu cầu riêng, thông qua sự kết hợp giữa đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng, chuyên gia tư vấn, các giải pháp tài chính và hệ sinh thái dịch vụ được kết nối. VietinBank hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch hiện tại mà còn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tích lũy, phát triển tài sản, mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạch định tương lai gia đình.

Tại chương trình, ông Lê Việt Đức – Giám đốc Khối Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank công bố hệ thống ba phân hạng Khách hàng Ưu tiên mới, gồm Platinum, Diamond và Elite. Mỗi phân hạng được định vị bằng một giá trị đồng hành riêng biệt, phản ánh hành trình phát triển từ kiến tạo thành tựu, nâng tầm vị thế đến gìn giữ di sản.

Ông Lê Việt Đức – Giám đốc Khối Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank công bố hệ thống ba phân hạng Khách hàng Ưu tiên mới.

Platinum – Kiến tạo thành tựu

Dành cho khách hàng đang tích lũy, phát triển tài sản và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu tài chính, kinh doanh và cuộc sống, Platinum mang đến trải nghiệm ngân hàng ưu tiên với các dịch vụ giao dịch thuận tiện, sự chăm sóc tận tâm từ đội ngũ chuyên viên tại chi nhánh cùng những đặc quyền và trải nghiệm phong cách sống được tuyển chọn.

Khách hàng Platinum được hưởng các dịch vụ ưu tiên tại quầy, trải nghiệm giao dịch số chuyên biệt trên ứng dụng VietinBank iPay, đồng thời tiếp cận và trải nghiệm các đặc quyền trong hệ sinh thái VietinBank Premium, phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của khách hàng.

Điều kiện phân hạng (*): Tổng tài sản tại VietinBank (AUM) từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, hoặc dư nợ từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, hoặc đạt từ 100 điểm tổ hợp sản phẩm – dịch vụ.

Diamond – Nâng tầm vị thế

Khi quy mô tài sản và hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, nhu cầu của khách hàng không chỉ dừng ở các dịch vụ ngân hàng thông thường mà còn mở rộng sang những giải pháp tài chính đa dạng và tư vấn chuyên sâu. Với phân hạng Diamond, VietinBank nâng tầm trải nghiệm thông qua đội ngũ Quản lý quan hệ khách hàng (RM) chuyên biệt, chủ động thấu hiểu nhu cầu, tư vấn và kết nối các giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính, hoạt động kinh doanh và phong cách sống của từng khách hàng.

Bên cạnh trải nghiệm phục vụ chuyên biệt, khách hàng Diamond được thụ hưởng hệ sinh thái đặc quyền cao cấp dành cho bản thân và người thân, từ dịch vụ hàng không, phòng chờ sân bay, đón tiễn ưu tiên đến chăm sóc sức khỏe toàn diện với Healthcare Concierge và những trải nghiệm phong cách sống được tuyển chọn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết gia đình.

Điều kiện phân hạng (*): Tổng tài sản tại VietinBank (AUM) từ 5 tỷ đồng đến dưới 18 tỷ đồng, hoặc dư nợ từ 5 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng.

Elite – Gìn giữ di sản

Ở phân hạng cao nhất, Elite mang đến trải nghiệm đặc quyền vượt trội với tinh thần Unlimited – không ngừng mở rộng giới hạn phục vụ và cá nhân hóa theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng Elite được thụ hưởng các đặc quyền hàng không cao cấp, chương trình chăm sóc y tế chuyên sâu với Private Doctor, Healthcare Manager, Healthcare Concierge cùng những trải nghiệm phong cách sống được tuyển chọn dành cho bản thân và gia đình, từ golf, nghỉ dưỡng cao cấp đến ẩm thực thượng hạng.

Điều kiện phân hạng (*): Tổng tài sản tại VietinBank (AUM) từ 18 tỷ đồng trở lên, hoặc dư nợ từ 40 tỷ đồng trở lên.

Với ba định vị Platinum – Diamond – Elite, VietinBank Premium kiến tạo một hành trình giá trị xuyên suốt, từ hỗ trợ khách hàng xây dựng nền tảng tài chính, phát triển và nâng tầm vị thế đến đồng hành gìn giữ thành quả và chuyển giao giá trị cho các thế hệ tiếp nối.

Hệ sinh thái đặc quyền – Mở rộng giá trị từ tài chính đến phong cách sống

Song hành với mô hình phục vụ chuyên biệt, VietinBank Premium phát triển hệ sinh thái giải pháp và đặc quyền cùng các đối tác chiến lược, được thiết kế trên 07 lĩnh vực: Dịch vụ ngân hàng; Sức khỏe & Chăm sóc cá nhân; Tư vấn tài chính; Du lịch & Di chuyển; Phong cách sống; Ghi nhận & Tri ân; Gia đình & Cộng đồng. Các lĩnh vực được kết nối thành trải nghiệm toàn diện, từ nhu cầu tài chính, sức khỏe, tận hưởng cuộc sống đến gắn kết gia đình và cộng đồng.

Đặc quyền được mở rộng theo từng phân hạng: trải nghiệm đặc quyền cho khách hàng Platinum, quyền lợi cho cá nhân và người thân ở hạng Diamond và trải nghiệm vượt trội, cá nhân hóa theo tinh thần Unlimited cho khách hàng Elite.

Sự kiện ghi nhận sự đồng hành của The Boston Consulting Group (BCG) trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh Khách hàng Ưu tiên, cùng mạng lưới đối tác chiến lược của VietinBank Premium. Tại tọa đàm “Kiến tạo giá trị khác biệt”, ông Lê Việt Đức – Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank cùng các đối tác đã làm rõ định hướng cá nhân hóa, tư vấn chuyên sâu và đồng hành dài hạn cùng khách hàng, gia đình.

Trọng tâm của mô hình VietinBank Premium mới là nâng cao chất lượng tư vấn thông qua đội ngũ RM chuyên biệt, phương pháp quản trị danh mục và cơ chế phục vụ theo từng phân hạng. RM từng bước chuyển từ đáp ứng nhu cầu giao dịch sang chủ động thấu hiểu và kết nối giải pháp phù hợp với nhu cầu cá nhân, kinh doanh và gia đình khách hàng, cùng sự hỗ trợ của dữ liệu và công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm, nhất quán trên các điểm chạm.

Phân hạng mới dự kiến hiển thị trên ứng dụng VietinBank iPay vào tháng 11/2026. Chi tiết điều kiện phân hạng và quyền lợi tại website: www.vietinbankpremium.vn.

VietinBank cùng các Đối tác đồng kiến tạo hệ sinh thái giá trị dành cho Khách hàng Ưu tiên.

Từ thành tựu hôm nay đến di sản cho thế hệ mai sau

Tiếp nối sự kiện công bố ba phân hạng mới, VietinBank tổ chức diễn đàn đối thoại chuyên sâu “Kiến tạo nền móng – Khởi dựng tương lai” với hai phiên thảo luận “Phát triển giá trị bền vững” và “Kiến tạo giá trị cho thế hệ mai sau”, quy tụ các chuyên gia và đại diện thế hệ kế cận F2, cùng chia sẻ về phát triển tài sản, quản trị doanh nghiệp và trao truyền giá trị gia đình qua các thế hệ.