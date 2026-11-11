Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

TPO - Từ hơn 4.120 USD/ounce chiều 10/11, giá vàng thế giới lùi về sát 4.020 USD/ounce vào cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam). Đà giảm mạnh lên sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10. Nhà đầu tư tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh hơn vào tháng 12.

Vàng trượt mốc 4.100 USD/ounce

Trong phiên giao dịch đầu giờ trưa ngày 10/11 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.124,42 USD/ounce. Reuters ghi nhận nhà đầu tư xuống tay chốt lời, sau phiên tăng hơn 1% trước đó. Thị trường chờ báo cáo giá tiêu dùng của Mỹ để đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

Sau khi báo cáo được công bố vào cuối ngày (khoảng 22h giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm còn 4.051,50 USD/ounce. Khoảng 23h30, giá vàng lại rơi tự do xuống 4.021,36 USD/ounce, giảm 2,8% so với phiên trước. Chưa đầy 10 tiếng, mỗi ounce vàng mất hơn 103 USD.

Giá vàng giao tháng 12 tại Mỹ giảm 1,9%, còn 4.036 USD/ounce. Bạc giao ngay giảm mạnh hơn vàng, mất 3,9% xuống 51,32 USD/ounce.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD Index (DXY) tăng 0,51% lên 102,20 điểm sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát. Euro giảm 0,48% xuống 1,117 USD/euro, USD tăng 0,47% lên 158,66 yen.

DXY là công cụ đo lường sức mạnh của USD so với rổ sáu đồng tiền gồm euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. USD tăng giá khiến người mua vàng bằng các đồng tiền khác chịu lỗ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng do người nắm giữ kim loại này không nhận được lãi định kỳ.

Giá vàng thế giới lao dốc sau nửa ngày giao dịch. Ảnh: Kitco.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent có lúc xuống dưới 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 31/8. Cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), dầu Brent giao dịch ở mức 90,64 USD/thùng, giảm 2,1% so với phiên trước. Dầu WTI của Mỹ giảm 1,7%, còn 85,41 USD/thùng. Giá dầu đi xuống sau khi Mỹ phát tín hiệu chưa cần mở thêm chiến dịch quân sự lớn tại Iran, làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Lạm phát chậm lại, vàng vẫn trượt dốc

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước. Tốc độ tăng chậm lại so với mức 0,6% của tháng 9, song vẫn cao hơn mức dự báo 0,3% của chuyên gia.

Chi phí năng lượng tăng 0,7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,2% của tháng 9. Giá thực phẩm tăng 0,5%. Riêng chi phí nhà ở tăng 0,3%, đóng góp hơn 30% vào mức tăng chung của CPI trong tháng.

Con số được giới đầu tư chú ý là CPI lõi, chỉ số loại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này tăng 0,3% tháng thứ ba liên tiếp, trong khi thị trường dự báo mức tăng 0,2%. Đây cũng là ngưỡng được ông Christopher Waller - thành viên Hội đồng Thống đốc Fed - đề cập trong bài phát biểu tại London ít giờ trước khi Mỹ công bố số liệu.

Christopher Waller cho biết ông nghiêng về phương án lãi suất tăng 0,25 điểm phần trăm, nếu lạm phát hạ nhiệt như kỳ vọng. Ngược lại, nếu CPI lõi tháng 10 tiếp tục tăng khoảng 0,3% hoặc cao hơn, Fed cần cân nhắc nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12.

Theo dữ liệu FedWatch của CME, sau báo cáo lạm phát, xác suất thị trường nghiêng về kịch bản tăng 0,5 điểm phần trăm chiếm đến 10,5%. Nhà đầu tư trước đó tự tin phương án Fed chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm.

Ông Chris Zaccarelli - Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management - cho biết số liệu tháng 10 khiến ông tính đến khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 1/2027.