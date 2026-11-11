Từ bài toán doanh nghiệp đến sản phẩm AI mang thương hiệu Việt: Dấu ấn của Hợp Trí tại VIMF 2026

Chi phí điện năng tăng, bộ máy vận hành cồng kềnh, công cụ văn phòng chưa thật sự phù hợp với người dùng Việt: đó là những bài toán quen thuộc của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại VIMF x VIAF 2026 Bắc Ninh, Công Ty cổ phần Công Nghệ và Kỹ Thuật Hợp Trí mang đến bốn giải pháp AI nhắm thẳng vào các bài toán này. Công ty cũng ký kết hợp tác với nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Đại diện Công Ty cổ phần Công Nghệ và Kỹ Thuật Hợp Trí và Seeed Development Ltd. (Seeed Studio) tại lễ ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin và hợp tác.

Khi hóa đơn tiền điện là gánh nặng

Với khách sạn, tòa nhà văn phòng hay nhà nghỉ, điện là một trong những khoản chi lớn và khó kiểm soát. Hợp Trí giới thiệu hai giải pháp cho bài toán này.

Giải pháp thứ nhất là hệ thống quản lý năng lượng thông minh, tích hợp AI vào hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) và quản lý năng lượng (EMS). Thay vì vận hành theo thói quen, hệ thống tính toán nhu cầu sử dụng điện thực tế của từng công trình để điều tiết hợp lý.

Giải pháp thứ hai là Trạm điện ảo, sản phẩm mới nhất của công ty, đã ứng dụng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Trạm gồm tủ lưu trữ BESS, điện mặt trời và phần mềm quản lý AI. Nguyên lý vận hành đơn giản: nạp điện vào giờ thấp điểm khi giá rẻ, sử dụng vào giờ cao điểm khi giá cao. Doanh nghiệp nhờ đó giảm phụ tải và chi phí điện ở khung giờ đắt nhất.

Khi bộ máy vận hành quá cồng kềnh

Ngành nhà hàng, khách sạn vẫn phụ thuộc nhiều vào nhân sự và quy trình thủ công. AI4HOS là bộ công cụ gồm 10 AI Agent chuyên biệt, mỗi agent được huấn luyện theo nghiệp vụ của một bộ phận trong khách sạn, nhà hàng Việt Nam. Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp F&B chuẩn hóa quy trình, tự động hóa những phần việc phù hợp và giảm lãng phí trong vận hành.

Khi người Việt cần công cụ văn phòng của người Việt

AI4OFFICE là bộ công cụ văn phòng do Hợp Trí tự phát triển, gồm soạn thảo, bảng tính, trình chiếu, số hóa hồ sơ và trợ lý tri thức, tích hợp AI. Sản phẩm được thiết kế cho người dùng Việt Nam, như một lựa chọn bên cạnh các bộ văn phòng quốc tế.

Mô hình hợp tác ba bên

Điểm đáng chú ý tại gian hàng Hợp Trí là cách công ty kết nối ba nhóm đối tác.

Nhà trường: Hợp Trí ký kết với Trường Điện – Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội về giải pháp năng lượng điện ứng dụng AI, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Công ty cũng ký với Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (HaUI-SICT) về phát triển, thương mại hóa phần mềm công nghệ cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hợp Trí và Trường Điện – Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hợp Trí và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác.

Doanh nghiệp trong nước: hợp đồng với Công ty Cổ phần Phát triển Tri Thức Việt về triển khai hệ thống quản lý khách sạn tích hợp AI và quản lý điện tòa nhà thông minh, đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế.

Đối tác quốc tế: thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) với Seeed Studio, doanh nghiệp phần cứng có trụ sở tại Thâm Quyến và là đối tác cấp Elite trong hệ sinh thái NVIDIA Jetson. Thỏa thuận mở ra cơ sở để hai bên trao đổi công nghệ và tìm hiểu khả năng phát triển sản phẩm AI chung cho khách sạn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và tòa nhà thông minh.

Rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến ứng dụng

Mô hình này cho phép mỗi bên đóng góp thế mạnh riêng. Nhà trường đóng góp nghiên cứu và nhân lực. Hợp Trí đóng góp phần mềm, AI ứng dụng và hiểu biết thị trường. Đối tác quốc tế đóng góp năng lực phần cứng và sản xuất. Đây là một hướng đi đáng theo dõi đối với các doanh nghiệp công nghệ Việt muốn đưa sản phẩm AI vào cuộc sống.